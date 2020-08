GroKo-Performance: Corona-Hilfen hui - Wahlrecht pfui

Anzeige

Berlin. Es ist ein ambivalentes Bild, das die Große Koalition zum Ende der parlamentarischen Sommerpause abgibt. So entschlossen und kraftvoll die Koalitionäre beim Verabreden immer neuer Corona-Hilfen für Wirtschaft und Arbeitnehmer vorgehen, so verzagt und kleinlich agieren sie bei der Reform des Wahlrechtes. Das ist bedauerlich, weil es einen Schatten auf die Leistungen der Koalition wirft, die in der Pandemie endlich Tritt gefasst hatte. Und es ist gefährlich, weil es den Verdacht nährt, dass Union und SPD besonders großzügig beim Verteilen von Steuergeldern sind und besonders zugeknöpft, wenn die eigenen Pfründe auf dem Prüfstand stehen.

Was die Chefs der Regierungsparteien nun als großen Durchbruch in dem seit sieben Jahren andauernden Streit um das Wahlrecht feiern, ist in Wahrheit ein mickriger und fauler Kompromiss. Die Koalition greift an mehreren Stellen ins Wahlrecht ein, erreicht damit aber mit ziemlicher Sicherheit keine Verkleinerung des Bundestages. Mit etwas Glück wird das Reförmchen dazu führen, dass das bereits heute 111 Abgeordnete über der Sollgröße zählende Parlament nicht noch weiter wächst. Das ist besser als nichts, aber es ist auch nicht viel besser.

Im Sport würde man der Union ein “Foulspiel” vorwerfen

Zumal der Preis der Einigung hoch war. Drei Überhangmandate sollen ohne Ausgleich bleiben, das hat die Union durchgesetzt. Das Zweitstimmenergebnis künftiger Wahlen könnte dadurch im Parlament wieder verzerrt werden. Da die unausgeglichenen Mandate aller Wahrscheinlichkeit nach bei CDU und CSU anfallen, haben sich die Konservativen in der nächtlichen Verhandlungsrunde einen Wettbewerbsvorteil gesichert. Im Sport würde man das ein “Foulspiel” nennen.

Die SPD wollte da eigentlich nicht mitmachen, hat sich aber am Ende gebeugt, um den Kompromiss zu ermöglichen - und um zu verhindern, dass der Zuschnitt der Wahlkreise in dieser Legislaturperiode noch angepasst wird. Das nämlich wollten die Sozialdemokraten genauso wenig wie ihre Kollegen von der CSU.

Als Erfolg können die Koalitionäre diese lieblos zusammengeschusterte Einigung nur verkaufen, weil die Erwartungshaltung im Vorfeld noch niedriger war. Abnehmen muss man den GroKo-Spitzen ihre Polit-PR deshalb trotzdem nicht.

Union und SPD setzten nun darauf, dass den Menschen in der Corona-Krise die Hilfen der Regierung bei Kurzarbeit und Kinderkrankengeld wichtiger sind als technische Fragen der Wahlrechtsreform. Gut möglich, dass diese Strategie am Ende sogar aufgeht. Der demokratischen Kultur allerdings hat die Groko damit einen Bärendienst erweisen.