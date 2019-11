GroKo-Grundrentenstreit: Finale Einigung oder erneute Vertagung?

Anzeige

Berlin. Vier Wochen vor dem entscheidenden SPD-Parteitag zur Zukunft der schwarz-roten Bundesregierung nehmen die Koalitionsspitzen einen neuen Anlauf zur Lösung des monatelangen Grundrenten-Streits. Der Koalitionsausschuss soll an diesem Sonntagvormittag beginnen. Zuletzt hatte es hinter vorgehaltener Hand von verschiedenen Seiten der Koalition Signale gegeben, dass man nun tatsächlich eine Einigung erreichen wolle. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) äußerte sich am Freitag allerdings äußerst zurückhaltend.

"Der gute Wille ist da, wir sind auch auf einem ganz guten Weg, wie ich finde. Aber es sind noch schwierige Gespräche", sagte Merkel. "Wenn es noch ein weiteres Treffen geben würde, wäre das kein großes Unglück." Die Spitzen der Koalition hatten eine für den vergangenen Montag geplante entscheidende Sitzung des Koalitionsausschusses wegen weiteren Beratungsbedarfs auf diesen Sonntag verschoben.

Jüngste Entwicklung

Die von der Koalition eingesetzte Arbeitsgruppe hatte vergangene Woche eine Grundsatzeinigung erzielt, in der mehrere Varianten vorgeschlagen wurden. Kernelemente wie die Einkommenshöhe, ab der man eine Grundrente erhält, ließen die Verhandler offen. Dies sei eine politische Entscheidung, sie liege beim Koalitionsausschuss, hieß es. Dabei geht es letztlich darum, wie hoch die Kosten sind.

Vor allem in der Unionsfraktion gibt es massiven Unmut darüber, der SPD bei der Grundrente abweichend vom Koalitionsvertrag entgegenzukommen. Auch Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hatte mehrfach öffentlich seinen Unmut deutlich gemacht und betont, man habe keine Angst vor einer vorgezogenen Neuwahl.

Merkel hatte in der Fraktionssitzung am Dienstag für das Grundrenten-Ergebnis der Arbeitsgruppe geworben. Sie mahnte die Union, nicht unentwegt Beispiele von Villenbesitzern anzuführen, sondern Bäcker, Reinigungskräfte oder Mitarbeiter von Logistikunternehmen in den Blick zu nehmen. Wenn die Union Volkspartei bleiben wolle, müssten auch diese ihre Wähler sein, genau wie Mittelständler und andere Unternehmer. Merkel habe geschickt argumentiert, worauf ein Sturm der Entrüstung in der Fraktion ausgeblieben sei, hieß es anerkennend in den Reihen der Kritiker.

Mahnungen

Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann (CDU), einer der vehementesten Kritiker, bestand auf einer Lösung mit Bedürftigkeitsprüfung. Der Chef des Unions-Mittelstands, sagte dem Monatsmagazin "Tichys Einblick" zur Möglichkeit, dass die SPD die Koalition an der Frage der Grundrente scheitern lässt: "Auch wenn ich das nicht herbeireden will: Ich plädiere in einem solchen Fall für eine unionsgeführte Minderheitsregierung."

Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, rief die Koalition zum Weiterregieren auf. "Es darf nicht zur Tradition werden, dass Union und SPD immer wieder mal Einzelthemen für ihre Parteimitglieder zu existenziellen Grundsatzentscheidungen hochstilisieren", sagte Kempf dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Verhandlungsstand

Laut Koalitionsvertrag sollen Menschen, die lange gearbeitet haben, einen Zuschlag erhalten, so dass ihre Rente zehn Prozent über der Grundsicherung liegt. Vereinbart war auch, dass vorher überprüft wird, ob die Betroffenen bedürftig sind. Darauf pocht die Union im Gegensatz zur SPD. Zuletzt war durchgesickert, dass zwar auf das Streitwort "Bedürftigkeitsprüfung" verzichtet, aber "das zu versteuernde Einkommen" der Betroffenen für die Berechnung der Grundrente überprüft werden könnte.

Die Deutsche Rentenversicherung warnte vor einem hohen Verwaltungsaufwand, sollte die Grundrente wie diskutiert umgesetzt werden. "Je nach Ausgestaltung der Neuregelung ist von einem Mehrbedarf von mehreren Tausend zusätzlichen Stellen bei der Rentenversicherung auszugehen, sollte sie mit der Umsetzung der Grundrente beauftragt werden", sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Dabei geht es um die Frage, ob die Rentenversicherung selbst die Finanzdaten potenziell Betroffener prüfen soll und wie die Daten in diesem Fall übermittelt werden.

Perspektiven

Über eine mögliche Einigung der Koalitionsspitzen werden an diesem Montag auch Parteigremien von Union und SPD sowie am Dienstag erneut die Fraktionen beraten. Aus der Unionsfraktion hieß es, eine Abstimmung in der Frage sei nicht geplant. Der SPD-Parteitag vom 6. bis 8. Dezember wird über die künftige Führungsspitze der Sozialdemokraten entscheiden. Mit der Personalentscheidung dürfte letztlich auch die Frage verknüpft sein, ob die SPD sich für einen vorzeitigen Ausstieg aus der Koalition entscheidet.

