GroKo diskutiert Corona-Hilfen für Familien: Kommt der nächste Kinderbonus?

Berlin. Der Debütant kommt mit schwerem Gepäck. Einen ganzen Stapel Bücher hat Armin Laschet dabei, als der frisch gewählte CDU-Chef am Mittwochabend zum ersten Mal am Koalitionsausschuss teilnimmt. Die gesammelten Werke des in Düsseldorf geborenen Dichters Heinrich Heine überreicht der in der NRW-Landeshauptstadt regierende Ministerpräsident als Willkommensgeschenk.

Heine ist vielschichtig wie nur wenige deutsche Schriftsteller, er ist Romantiker genauso wie Realist. Und er ist ein Vertreter der revolutionären Ideen des Vormärz.

Als Revoluzzer ist Armin Laschet bislang zwar nicht in Erscheinung getreten, aber „vor Merz“ war er beim CDU-Parteitag immerhin schon.

Zu Beginn ist die Stimmung etwas angesäuert

Um kurz nach 18 Uhr legt die Runde im Kanzleramt los. Die Stimmung ist zu Beginn etwas angesäuert, in der Union hatte man sich über das allzu forsche Auftreten der beiden SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans geärgert. Selbst der strömende Regen am Mittwochnachmittag hatte die Sozialdemokraten nicht davon abgehalten, nur Minuten vor Beginn des Treffens noch einmal ihre Forderungen und Erwartungen in die Kameras zu sagen: finanzielle Hilfen für Geringverdiener und Familien in der Corona-Pandemie.

Es gehe um die Menschen, „die mit besonders schmalem Budget in diesen Zeiten auskommen müssen“, sagte Esken. „Der Koalitionspartner sollte an dieser Stelle nicht nur auf diejenigen gucken, die hohe Einkommen haben“, fügte Walter-Borjans hinzu.

Eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro für Grundsicherungsempfänger hatte Walter-Borjans in der vergangenen Woche im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) gefordert. Auch eine Neuauflage des Kinderbonus hatte der SPD-Chef ins Spiel gebracht.

2020 hatte die große Koalition allen Eltern einen Bonus in Höhe von 300 Euro je Kind gewährt und mit dem Kindergeld ausgezahlt. Eine gleichzeitige Anhebung des steuerlichen Kinderfreibetrags erfolgte nicht, sodass Gutverdiener den Bonus beim Lohnsteuerjahresausgleich wieder einbüßten. 4,3 Milliarden Euro hatte sich die Koalition das Programm kosten lassen.

Ob sich die Koalitionäre ein weiteres Mal zu einer solchen Kraftanstrengung durchringen werden? Wahrscheinlicher scheint es, dass es den Bonus zwar noch einmal geben, er aber geringer ausfallen wird. Von einer Summe um die 100 Euro ist die Rede.

Entlastungen für die Wirtschaft gelten als sicher

Als nahezu sicher gilt, dass im Gegenzug weitere Entlastungen für die Wirtschaft beschlossen werden. Die CDU hatte einen sogenannten Verlustrücktrag ins Spiel gebracht. Unternehmen sollten die Möglichkeit bekommen, erlittene Pandemieverluste aus den Jahren 2020 und 2021 auf bereits gezahlte Steuern aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 anrechnen zu können und dadurch Geld vom Finanzamt zurückzuerhalten.

Die CSU fordert, die derzeit bis zum 30. Juni befristete Senkung des Mehrwertsteuersatz für Speisen zu verlängern – um so die Gastronomie nach dem Lockdown zu entlasten.

Gegen beides habe man im Prinzip nichts, heißt es aus der SPD – wenn denn die Hilfen für Geringverdiener auch tatsächlich beschlossen würden.

Aus der Opposition kam schon vor Beginn der Sitzung Kritik. „Im Wahljahr entdeckt die SPD endlich das Thema Armut“, spottete der sozialpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Sven Lehmann. Eine Einmalhilfe von 200 Euro sei allenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein. „Ich erwarte vom Koalitionsausschuss, dass Union und SPD einen wirkungsvollen Rettungsschirm für Menschen in Armut aufspannen“, sagte Lehmann. Ein monatlicher Corona-Zuschlag in Höhe von 100 Euro für Erwachsene und 60 Euro für Kinder auf die Grundsicherung müsse die Koalition mindestens beschließen, forderte Lehmann. „Das Hin und Her auf dem Rücken der Betroffenen muss ein Ende haben.“