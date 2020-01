Griechische Regierung will mit Barriere im Meer Migranten stoppen

Flüchtlinge kommen in einem Schlauchboot aus der Türkei auf der griechischen Insel Lesbos in der Nähe der Hafenstadt Mitilini (Mytilini) an. Solche Überfahrten will die griechische Regierung künftig abwehren - mit einer schwimmenden Barriere. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa