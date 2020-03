Griechenland nimmt einen Monat lang keine neuen Asylanträge an

Migranten versuchen, Griechenland in einem Boot über den Fluss Mariza (Fluss Evros in Griechenland) von der Türkei aus zu erreichen. Der türkische Präsident Erdogan erklärte die Grenzen seines Landes zu Europa am 29. Februar für offen. Die UN erklärte, dass sich mindestens 13.000 Menschen an der griechisch-türkischen Grenze ansammelten. © Quelle: Emrah Gurel/AP/dpa