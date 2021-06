Gastro, Kultur und Sport: Griechenland gibt Geimpften mehr Freiheiten

Anzeige

Anzeige

Athen. Die griechische Regierung hat weitere Erleichterungen für Geimpfte und Genesene beschlossen. Die Lockerungen betreffen die Gastronomie, Kinos und Theater, Sportstadien und andere große Freiluftveranstaltungen.

Nach den neuen Regeln, die ab 15. Juli gelten, können Gastwirte selbst entscheiden, ob sie in geschlossenen Räumen nur geimpfte oder von Covid genesene Gäste bewirten. In diesem Fall dürfen sie bis zu 85 Prozent der höchstzulässigen Gästezahl einlassen, und die Maskenpflicht entfällt.

Testpflicht für nicht Geimpfte

Anzeige

Gewähren sie auch nicht geimpften Personen Zutritt, gilt für die Belegung eine Obergrenze von 25 bis 75 Prozent der Kapazität, je nach Größe der Räumlichkeiten. Nicht Geimpfte müssen ein aktuelles negatives Testergebnis vorweisen, außerdem gilt Maskenpflicht. Analoge Regeln gelten für Kinos, Theater und große Freiluftveranstaltungen.

Anzeige

Geimpfte Personen müssen sich mit dem Impfzertifikat ausweisen, das in Griechenland jeder nach einer abgeschlossenen Impfung erhält. Es enthält einen QR-Code auf dem Smartphone oder auf Papier. Bis zum 15. Juli wird es für Wirte und Veranstalter eine App geben, mit der sie diese QR-Codes auslesen und die Echtheit des Zertifikats überprüfen können.

Nach dem gleichen Muster soll die Prüfung der Testergebnisse erfolgen. Zum Abgleich mit dem Zertifikat dient der Personalausweis oder die Sozialversicherungsnummer.

Anzeige

In der Außengastronomie gibt es keine Impf- oder Testpflicht. Mit den neuen Vergünstigungen will die Regierung die Impfbereitschaft fördern. Nach Angaben vom Dienstag haben in Griechenland bisher 46 Prozent der Bevölkerung eine Erstimpfung. 35 Prozent sind vollständig geimpft.

Belohnung für Impfwillige

Am Montag hatte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis einen Bonus für 18- bis 25-Jährige angekündigt, die sich impfen lassen. Wer mindestens eine Erstimpfung nachweisen kann, erhält vom Staat ein elektronisches Guthaben von 150 Euro auf sein Smartphone oder auf eine vorbezahlte Kreditkarte. Das Geld kann für Reisen innerhalb des Landes und für den Besuch von Theatern, Kinos, Museen und archäologischen Stätten ausgegeben werden.

Mit dem Bonus will die Regierung rechtzeitig vor den Sommerferien die Impfbereitschaft junger Leute fördern. Offenbar geht die Rechnung auf: Nach der Ankündigung buchten noch am Montagnachmittag rund 18.000 Menschen der berechtigten Altersgruppe Impftermine. Das waren doppelt so viele wie an den Vortagen.

Nach Angaben der griechischen Gesundheitsbehörden gibt es inzwischen genug Impfdosen. Wer im Internet eine Impfung bucht, bekomme meist schon für den folgenden Tag einen Termin angeboten.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Der EU-Staat Zypern will ab Mittwoch auch 16- und 17-Jährigen eine Impfung gegen Covid-19 ermöglichen, sofern sie eine schriftliche Genehmigung der Eltern vorlegen können. Die Gesundheitsbehörden der Inselrepublik prüfen, ob auch noch jüngere Menschen geimpft werden können, damit die Schulen im September ohne Einschränkungen öffnen können.

Aktuell entfallen in Zypern etwa 30 Prozent der Neuinfektionen auf Jugendliche unter 18 Jahren.