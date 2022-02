Illegale Abschiebungen in Griechenland: UN-Kommissar Grandi „beunruhigt“ über Pushbacks

Anzeige

Genf. Griechenland hat laut Informationen des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR seit Anfang 2020 in rund 540 Fällen Migranten nicht regelkonform abgeschoben. „Wir sind beunruhigt über wiederkehrende und übereinstimmende Berichte von den Land- und Seegrenzen Griechenlands zur Türkei“, sagte UN-Hochkommissar Filippo Grandi am Montag in Genf.

Der UNHCR-Chef reagierte unter anderem auf Medienberichte, wonach Mitglieder der griechischen Küstenwache geflüchtete Menschen vor der Insel Samos ins Meer geworfen haben sollen.

„Was an Europas Grenzen geschieht, ist inakzeptabel“

Sogenannte Pushbacks an der EU-Außengrenze würden nicht nur aus Griechenland, sondern auch aus anderen Ländern Mittel- und Südosteuropas gemeldet, sagte Grandi. Migranten hätten berichtet, dass sie auf dem Meer in Rettungsinseln zurückgelassen oder ins Wasser gezwungen worden seien.

„Was an Europas Grenzen geschieht, ist rechtlich und moralisch inakzeptabel und muss aufhören“, sagte Grandi.

Schwere Vorwürfe nach Medienberichten

Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ und die britische Zeitung „The Guardian“ hatten vorige Woche unter Berufung auf Augenzeugen und andere Quellen schwere Vorwürfe erhoben.

Demnach sollen im September griechische Grenzschützer aus der Türkei angekommene Migranten, die die griechische Insel Samos bereits erreicht hatten, wieder auf Boote gebracht und ins Meer geworfen haben. Dabei seien zwei Menschen ertrunken. Laut Grandi gab es im Januar bei einem ähnlichen Vorfall einen weiteren Toten in der Ägäis.

Griechenland: Türkei betreibt Propaganda

Die griechische Regierung wies die Medienberichte zurück und bezeichnete sie als Ergebnis türkischer Desinformation.

„Die von der Türkei betriebene Propaganda über illegale Migration führt dazu, dass in den Medien häufig falsche Geschichten auftauchen“, erklärte Migrationsminister Notis Mitarakis am Donnerstag. Griechenland schütze die Außengrenzen der Europäischen Union unter vollständiger Einhaltung des Völkerrechts.