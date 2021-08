Griechenland erhöht den Druck auf Impfverweigerer

Anzeige

Athen. Der Grieche Stefanos Tsitsipas ist die Nummer 3 der Tennis-Weltrangliste. Er ist damit ein Vorbild für viele Griechen. Aber jetzt fällt ein Schatten auf das Erfolgsimage des 23-Jährigen. In einem Interview outete sich Tsitsipas als Impfgegner. Er werde sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen, die Vakzine seien zu neu und unerprobt, erklärte der Sportler.

Tsitsipas erntete dafür nicht nur viel Kritik in den sozialen Netzwerken und den Medien. Er wird in seiner Heimat Griechenland auch Einschränkungen hinnehmen müssen. Restaurants, Bars und Nachtklubs bleiben ihm verschlossen.

Am Dienstag verkündete Gesundheitsminister Vasilis Kikilias einen Katalog neuer Corona-Maßnahmen. Ab Mitte September sind Räumlichkeiten der Innengastronomie sowie Stadien und Sporthallen nur noch für Geimpfte und Genesene zugänglich. Die Gastwirte müssen die QR-Codes auf den Zertifikaten der Gäste mit einer App prüfen, die man im Internet herunterladen kann.

Verpflichtende Tests kosten zehn bis 20 Euro pro Woche

Beschäftigte in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst, die nicht geimpft sind, müssen jede Woche einen negativen Antigen-Schnelltest eines anerkannten Labors vorlegen. Die Arbeitgeber müssen die Tests kontrollieren. Die Tests sollen zehn Euro kosten und müssen von den Arbeitnehmern selbst bezahlt werden. Beschäftigte im Bildungswesen, in der Gastronomie, in Tourismusbetrieben sowie Studenten müssen zwei Tests pro Woche machen lassen, wenn sie nicht geimpft sind.

Für Inlandsreisen mit Flugzeug, Fähre, Bus oder Bahn sowie den Besuch von Theatern, Kinos und Museen muss ein höchstens 48 Stunden alter negativer Antigen-Schnelltest vorgelegt werden.

Die Beschränkungen treten am 13. September in Kraft und gelten vorerst bis zum 31. März 2022. Bereits ab 1. September gilt eine Impfpflicht für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen. Wer sich nicht impfen lässt, wird in unbezahlten Urlaub geschickt. Gegen die Impfpflicht will die Gewerkschaft der Beschäftigten im Gesundheitswesen am Donnerstag mit einem Warnstreik und einer Kundgebung in Athen protestieren. Der griechische Regierungssprecher Giannis Oikonomou warf den Impfgegnern vor, sie nähmen die Gesellschaft in „Geiselhaft”.

Mit den Maßnahmen hofft die Regierung, das Impftempo steigern zu können. Das Kalkül: Die häufigen und kostenpflichtigen Tests könnten mehr Menschen bewegen, sich doch noch impfen zu lassen. Während in den ersten Monaten in Griechenland pro Tag etwa 100.000 Impfdosen verabreicht wurden, kamen Anfang August an manchen Tagen weniger als 10.000 Menschen in die Impfzentren. Das dürfte auch mit der Urlaubszeit zusammenhängen.

Inzwischen steigt die Zahl wieder. Am Montag ließen sich 31.648 Menschen impfen. Aber immer noch sind erst 54 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Zugleich steigt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen stark an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Griechenland jetzt mit 216 so hoch wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie. 90 Prozent der neuen Infektionen gehen auf das Konto der besonders ansteckenden Delta-Variante.

Mehrere griechische Urlaubsinseln wie Kreta, Rhodos, Kos, Mykonos und Naxos gelten seit Dienstag in Deutschland als Hochrisikogebiete. Rückkehrer, die nicht geimpft oder von Covid-19 genesen sind, müssen für zehn Tage in Quarantäne.