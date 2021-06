Griechenland: Junge Leute erhalten 150-Euro-Gutschein für Erstimpfung

Anzeige

Athen. Zur „Operation Freiheit“, wie Griechenland seine Covid-Impfkampagne nennt, kommt jetzt die „Freiheitskarte“: Griechinnen und Griechen im Alter von 18 bis 25 Jahren will die Regierung mit einer Prämie in die Impfzentren locken. Wer mindestens eine Impfung nachweisen kann, bekommt ein elektronisches Guthaben von 150 Euro auf sein Smartphone.

„Wir öffnen damit ein weiteres Fenster der Freiheit“, sagte Premierminister Kyriakos Mitsotakis am Montag in einer vom Fernsehen und auf Youtube übertragenen Rede. Die 18- bis 25-Jährigen hätten unter den Corona-Beschränkungen der vergangenen 16 Monate besonders gelitten, sagte Mitsotakis: „Sie haben Studien verpasst und Freunde vermisst, ihnen fehlten Reisen und Unterhaltung“.

Nun sei „die Stunde gekommen, diese Bevölkerungsgruppe, die auf eine besonders harte Probe gestellt wurde, zu belohnen“, erklärte Mitsotakis.

Guthaben für Kultur und Freizeit

18- bis 25-jährige, die sich gegen Covid-19 impfen lassen, können die sogenannte „Freiheitskarte“ bekommen. Das Guthaben von 150 Euro wird entweder auf das Smartphone geladen oder steht physisch in Form einer vorbezahlten Kreditkarte zur Verfügung.

Eingesetzt werden kann das Guthaben für Flug-, Fähr- und Bahntickets innerhalb Griechenlands, Mietwagen, Hotels, Theater- und Kinobesuche, den Besuch von Konzerten, Museen und archäologischen Stätten.

Berechtigt sind etwa 940.000 junge Leute der Geburtsjahrgänge 1996 bis 2003. Wer geimpft ist, kann die Karte auf dem Regierungsportal gov.gr elektronisch beantragen. Am nächsten Tag soll das Guthaben zur Verfügung stehen, sagt Kyriakos Pierrakakis, der griechische Minister für Digitalisierung.

Start ist in der zweiten Julihälfte. Vereinfacht wird das Verfahren dadurch, dass es in Griechenland ein zentrales digitales Impfregister gibt, das in Echtzeit aktualisiert wird. Auch wer sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt hat impfen lassen, kann die Karte bekommen.

Weitere Vergünstigungen für Impfungen geplant

Als zusätzlichen Anreiz bekommen die Inhaber der „Freiheitskarte“ neben den 150 Euro im Monat August ein unbegrenztes Datenvolumen für ihr Smartphone. Damit möchte die Regierung rechtzeitig zu Beginn der Sommerferien die Impfbereitschaft junger Leute fördern.

Bei den abgeschlossenen Impfungen liegt Griechenland unter den 27 EU-Staaten auf Platz sieben. Nach Regierungsangaben werden bis Ende Juni 35 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft sein. Bis Ende Juli soll die Quote auf 48 Prozent steigen. Seit Mitte Juni ist die Impfpriorisierung aufgehoben. Alle über 18-Jährigen können zeitnah Impftermine bekommen. Es stehe genug Impfstoff zur Verfügung, heißt es in Regierungskreisen.

Gegenwärtig werden in Griechenland pro Tag etwa 100.000 Impfungen verabreicht. Um die Impfbereitschaft zu fördern, will die Regierung in den nächsten Tagen weitere Vergünstigungen für Geimpfte verkünden. Es gibt auch Überlegungen, für bestimmte Berufsgruppen eine Impfpflicht einzuführen. Darüber will die Regierung im Herbst entscheiden.