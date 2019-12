Greta Thunberg und die Bahn - Videoaufnahme aufgetaucht

Anzeige

Berlin. Im Zuge der Debatte über die Echtheit eines Fotos von Greta Thunberg im Gang eines ICE ist am Montag ein Video aufgetaucht. In der 22-sekündigen Aufnahme, die die schwedische Tageszeitung "Dagens Nyheter" veröffentlichte, sieht man Greta Thunberg in einem überfüllten ICE neben Gepäckstücken und anderen Fahrgästen auf dem Boden sitzen.

Das Video wurde laut Zeitung von Mitgliedern des "Dagens Nyheter"-Teams aufgenommen, das Thunberg auf der Zugfahrt begleitete.

Am Samstag hatte Thunberg bei Twitter ein Foto gepostet, das sie auf dem Boden sitzend zwischen Koffern in einem ICE zeigt. Dazu hatte sie geschrieben: "In überfüllten Zügen durch Deutschland. Und ich bin endlich auf dem Heimweg!". Die 16-Jährige war nach monatelanger Reise auf dem Rückweg nach Schweden.

In einem Facebook-Post wurde behauptet, das Foto sei ein "Fake" und "eine glatte Lüge", denn Greta Thunberg habe nach Angaben der Bahn einen Sitzplatz gehabt. Die Bahn teilte später mit, Greta sei zwischen Kassel und Hamburg in der Ersten Klasse gereist.

Thunberg erklärte daraufhin, ihr Zug von Basel aus sei ausgefallen, deshalb habe sie im Anschluss in zwei verschiedenen Zügen auf dem Boden gesessen. Hinter Göttingen habe sie schließlich einen Sitzplatz erhalten.

