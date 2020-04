Grenzkontrollen in Europa: Seehofer will Kontrollen in Corona-Krise ausweiten

Anzeige

Anzeige

Berlin. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) plant in der Corona-Krise nach einem Medienbericht eine Ausweitung der Grenzkontrollen. Wie der “Spiegel” berichtet, wolle das Corona-Kabinett den Vorschlag des Ministers am Montag diskutieren.

Demnach plädiert Seehofer auch dafür, eine Quarantäne-Pflicht für alle einzuführen, die per Flugzeug in Deutschland ankommen.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Grenzkontrollen an fünf deutschen Grenzen

Im Zuge der Corona-Krise hatte Deutschland wie viele andere europäische Staaten die Grenzkontrollen wieder hochgefahren. So darf an fünf Grenzen der Bundesrepublik seit Mitte März nur noch einreisen, wer einen triftigen Grund hat.

Der “Spiegel” berichtet weiter unter Berufung auf Regierungskreise, dass Seehofer die Kontrollen an den Grenzen zu Österreich, Frankreich, der Schweiz, Luxemburg und Dänemark nun um Kontrollen an den Grenzen nach Polen, Tschechien, Belgien und in die Niederlande erweitern will.

Anzeige

RND/das

Video Regierung erwartet schwere Rezession 1:11 min Das Bruttoinlandsprodukt könnte in diesem Jahr noch stärker schrumpfen als während der Finanzkrise 2009, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. © Reuters

Anzeige













Anzeige