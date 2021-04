Nie wurden mehr alleinreisende Kinder an US-Südgrenze aufgegriffen

Anzeige

Washington. An der US-Grenze zu Mexiko haben die Behörden im März nach eigenen Angaben fast 19.000 allein reisende Kinder aufgegriffen. Das ist die höchste Zahl, die dort jemals registriert wurde. Seit Februar hat sie sich demnach fast verdoppelt, und im März 2020 betrug sie mit 3221 weniger als ein Fünftel.

Die Regierung von Präsident Joe Biden kündigte am 2. Februar an, die Politik der vorherigen Regierung nicht länger zu verfolgen, unbegleitete Minderjährige automatisch abzuweisen. Seither ist die Zahl junger Migranten, die ohne Begleitung Erwachsener in die USA kommen, gestiegen. Grenzschutz und Gesundheitsbehörden haben Mühe, die Kinder unterzubringen.

Die Behörden hätten im März 19.890 unbegleitete Kinder angetroffen, deutlich mehr als bei den bisherigen Rekordwerten von 11.475 im Mai 2019 und 10.620 im Juni 2014, erklärte der Grenzschutz. Die Zahlen werden seit 2009 veröffentlicht. Davor hatten vor allem erwachsene Mexikaner die Grenze überquert.