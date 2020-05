Grenell-Abzug: Grüne und Linke hoffen auf echten US-Botschafter

Anzeige

Berlin. Nach seiner Ablösung als Geheimdienstkoordinator der US-Regierung will Richard Grenell auch seinen Posten als Botschafter in Berlin räumen. Nach Informationen der für gewöhnlich sehr gut informierten Deutschen Presse-Agentur wird der 53-Jährige bereits innerhalb der nächsten Wochen abtreten – deutlich vor der Präsidentenwahl in den USA am 3. November. Seine Amtsgeschäfte wird dann voraussichtlich vorübergehend Robin Quinville übernehmen, die seit Juli 2018 Gesandte an der Botschaft und damit Stellvertreterin Grenells ist.

Dessen Sprecherin sagte der “Rheinischen Post”, sie könne die Berichterstattung “aktuell nicht bestätigen”. Es sei zudem Richtlinie der US-Botschaft, keine Kommentare zu Reisen oder Zeitplänen abzugeben. Das ist in der codierten Sprache des Politikbetriebes eher als Bestätigung zu werten. Sonst hätte die Sprecherin den Bericht einfach als falsch zurückgewiesen.

Häufig abwesend

Der außenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Omid Nouripour, sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): “Der US-Botschafter in Deutschland sollte in erster Linie auch in Deutschland sein. Grenell ist seit Längerem primär mit anderen Aufgaben beschäftigt, die seine Präsenz in Washington binden. So ist seine Demission folgerichtig.” Nouripour fügte hinzu: “Damit hätten die USA fast die Hälfte der Amtszeit von Trump keinen Botschafter in Deutschland gehabt. Das ist misslich, lässt aber auf Besserung hoffen.”

Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, sagte dem RND: “Ein in Deutschland anwesender US-Botschafter, der auch Botschafter und nicht Politiker ist, könnte als Nachfolger von Grenell hilfreich sein.”

Grenell war im Februar überraschend von US-Präsident Donald Trump nach Washington berufen worden, um kommissarisch den Posten des Geheimdienstkoordinators zu übernehmen. Hintergrund war, dass der bis dahin geschäftsführende Koordinator Joseph Maguire bei Trump in Ungnade gefallen war und zurücktrat, weswegen eine schnelle Zwischenlösung gefunden werden musste. Nun ist aber ein neuer, permanenter Koordinator für die 17 Geheimdienste gefunden: Am vergangenen Donnerstag wurde der Kongressabgeordnete John Ratcliffe vom Senat bestätigt und soll nun am kommenden Dienstag vereidigt werden.

Unübliche Drohgebärden

Dass Grenell trotzdem seinen Botschafterposten abgeben will, kommt nicht überraschend. Zwar hatte er im Februar noch erklären lassen, dass er Botschafter bleiben wolle. Zwei Wochen später berichtete das US-Onlinemagazin “The Daily Wire” aber, Grenell habe dem Weißen Haus seine Rücktrittsabsicht mitgeteilt.

Der Botschafter hat sich durch diplomatisch unübliche Aktivitäten, die etwa im Iran-Konflikt als Drohgebärden gegenüber Politik und Wirtschaft verstanden wurden, im Berliner Regierungsviertel unmöglich gemacht und wird schon seit Langem nur noch bedingt ernst genommen.