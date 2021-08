Maskenpflicht für illegal erklärt: Gouverneur von Texas positiv auf Coronavirus getestet

Anzeige

Anzeige

Washington. Der gegen strengere Vorschriften im Kampf gegen die Pandemie eintretende Gouverneur des US-Bundesstaats Texas, Greg Abbott, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

„Der Gouverneur wird sich im Amtssitz des Gouverneurs isolieren und weiterhin täglich Tests durchführen“, teilte das Büro des Republikaners am Dienstag mit. Abbott sei vollständig gegen das Coronavirus geimpft, bei guter Gesundheit und zeige derzeit keine Symptome. Seine Frau Cecilia sei negativ getestet worden.

Abbott hatte sich gegen Corona-Regeln ausgesprochen

Anzeige

Abbott hatte sich zuletzt immer wieder gegen strengere Corona-Regeln in Texas gestemmt. Auflagen wie eine Maskenpflicht in dem Staat hatte er per Verfügung für illegal erklärt.

Anzeige

In Texas ist die Corona-Situation aufgrund der besonders ansteckenden Delta-Variante besonders angespannt. So wurden etwa Krankenhäuser in der vergangenen Woche gebeten, nicht absolut notwendige medizinische Eingriffe zu verschieben.