Greenwashing für Atomkraft und Gas: Unsere Nachkommen werden uns verfluchen

In Brüssel wird seit Wochen ein Eiertanz sonder­gleichen aufgeführt. Es geht vordergründig ums Klima und die Energie­versor­gung. Ein häufig unter­schlagener Aspekt ist jedoch das poli­tische Über­leben einiger Protago­nisten dieser Auffüh­rung.

Video Zehn Jahre nach der Fukushima-Katastrophe: „Die Welt setzt weiterhin auf Kernkraft“ 6:35 min Der Name Fuku­shima steht für die größte Reaktor­kata­strophe seit Tscher­nobyl im Jahr 1986. Ausgelöst durch ein Erdbeben. Bis heute kämpft Japan mit den Folgen. © RND

Konkret geht es um die sogenannte Taxo­nomie, ein an die EU-Klima­ziele geknüpftes Klassi­fika­tions­system, mit dem die EU Kapital in nach­haltige wirt­schaft­liche Aktivi­täten lenken will. Grund ist, dass immer mehr Inves­toren ihr Geld in grüne, klima­freund­liche Projekte stecken wollen.

Die EU möchte auch der Atom­energie und dem fossilen Gas das grüne Label verpassen. Als nach­haltigen Brücken­techno­logien. Hallo?

Im Energie­bereich sollen durch die Nutzung von Wind, Wasser und Sonne fossile Energie­träger schnellst­möglich abgelöst werden. Leider ist der Ausbau der Anlagen und Netze zum Strom­trans­port hier­zu­lande aus Furcht vor Wählern und Wähle­rinnen politisch vernach­lässigt und verzögert worden.

Jetzt stehen wir vor dem Dilemma, dass im nächsten Jahr das letzte deut­sche Atom­kraft­werk herunter­gefahren wird, der Kohle­ausstieg wegen des 1,5-Grad-Ziels möglichst vorgezogen werden muss, der Strom­bedarf steigt und die Erneuer­baren möglichst noch heute massiv ausge­baut werden müssen.

Frank­reichs Präsi­dent Macron, dessen Wieder­wahl im April 2022 nicht gewiss ist, macht sich da keinen Stress mit seinen Bürgern und Bürgerinnen. Ehe die sich wieder gelbe Westen anziehen und gegen ihn protes­tieren, ködert er sie mit „sauberem“ und billigem Atom­strom. Das ist der franzö­sische Atom­konsens.

Die EU-Kommis­sion macht sich mit ihren Green­washing­plänen für Atom­energie und Gas zu Hand­langern der Länder, die dem Klima­wandel noch länger tatenlos zugeschaut haben als Deutsch­land. Sie zieht Geld ab von dringend benötigten Investi­tionen in Erneuer­bare.

Und sie verlängert den Atom­müll­fluch für unsere Nach­kommen.