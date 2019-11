Greenpeace-Aktivsten stehlen C aus CDU-Logo und irren durch Berlin

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der CDU-Parteizentrale in Berlin ist ein C abhanden gekommen: Greenpeace-Aktivisten haben am Donnerstagmorgen den großen roten Buchstaben aus dem Parteilogo im Konrad-Adenauer-Haus entfernt, wie die Umweltorganisation mitteilte. Das verbleibende "DU" ergänzten die Aktivisten mit einem Banner, so dass seit dem Morgen "Du sollst das Klima schützen" an der Glasfassade geschrieben stand. Mit der Aktion solle gegen die "desaströse Klimapolitik" der Partei protestiert werden, teilte Greenpeace mit.

Wie die Aktivisten den Buchstaben entfernten, blieb zunächst unklar. Die Berliner Polizei konnte zunächst keine Auskunft geben, auch die CDU-Pressestelle war nicht besetzt. Sämtliche Pressesprecher seien nach Leipzig zum am Freitag beginnenden Parteitag gefahren, hieß es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

"Das C geht jetzt auf Reise", sagte eine Greenpeace-Sprecherin. Wohin wollte sie nicht verraten, nur dass der Buchstabe an drei Orten innerhalb Deutschland auftauchen solle.

21.11.2019, Berlin: Der Schriftzug DU aus dem Parteiennamen CDU ist in der CDU-Bundesgeschäftsstelle, dem Konrad-Adenauer-Haus zu sehen. Greenpeace-Aktivisten haben zusätzlich mit einem Transparent den Slogan «DU sollst das Klima schützen», gebildet. Foto: Paul Zinken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. © Quelle: Paul Zinken/dpa

Inzwischen verfügt das C einen eigenen Twitter-Account. Dort hieß es Kurz nach der Aktion: "Ich halte es mit DU nicht mehr aus! Schöpfung bewahren heißt Klima schützen!"

Hallo Welt! @IchBinDasC der @CDU und mir reichts! Ich halte es mit DU nicht mehr aus! Schöpfung bewahren heißt Klima schützen! #DUohneC #CDUpt19 pic.twitter.com/nzzPH6FcGn — Das C (@IchBinDasC) November 21, 2019

Anzeige

Und das C hatte Schwierigkeiten, berichten Twitter-Beobachter:

Anzeige

Auch das C selbst machte bittere Erfahrungen:

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak nahm die rätselhafte Aktion gelassen:

Da haben wir ja noch einmal Glück gehabt! Denn das Original „C“ ist hier in Leipzig beim #cdupt19. Schöne Grüße nach Berlin! @greenpeace_de pic.twitter.com/RtJUf1eibi — Paul Ziemiak (@PaulZiemiak) November 21, 2019

Und der Rest, das DU, zeigt auf Twitter Verständnis:

Liebes C, den Seitensprung verzeihen wir Dir. In guten wie in schlechten Zeiten, müssen wir zusammenstehen. Auch wenn es mal schwierig ist, einen Kompromiss zu finden. @IchBinDasC pic.twitter.com/J3Nd7URA97 — Das DU (@IchBinDasDu) November 21, 2019

Anzeige

RND/dpa