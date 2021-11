Desaster für Biden: Jetzt droht ihm das Obama-Drama

Anzeige

Washington. Aus den Lautsprechern dröhnte der Song „Thunderstruck“ der Hard-Rock-Band AC/DC. „Wow!“, sagte der Mann am Rednerpult: „Wow!“ Der Ballsaal des Hotels in Chantilly, einem westlichen Vorort der amerikanischen Hauptstadt Washington, jubelte. Es war ein Uhr am Mittwochmorgen, und kurz zuvor hatten die großen Nachrichtenagenturen den Republikaner Glenn Youngkin zum Sieger der Gouverneurswahlen im US-Bundesstaat Virginia erklärt.

Etwas weiter nordöstlich, im Bundesstaat New Jersey, dauert auch lange nach Sonnenaufgang die Zitterpartie noch an. Dort lag völlig überraschend der favorisierte demokratische Amtsinhaber (und einstige Deutschland-Botschafter) Phil Murphy wenige hundert Stimmen hinter seinem republikanischen Herausforderer Jack Ciattarelli. Beobachter erwarten, dass das Rennen in eine Neuauszählung der Stimmen mündet. Es könnte also noch dauern, bis das endgültige Ergebnis feststeht.

Biden droht das Obama-Drama von 2009

Eric Adams wird neuer Bürgermeister von New York

Doch klar ist schon jetzt: Die Partei von Präsident Joe Biden hat bei den einzigen Landeswahlen in diesem Jahr zwei desaströse Rückschläge erlitten. Noch vor zwölf Monaten hatte Biden den traditionsreichen Bundesstaat Virginia mit zehn Punkten Vorsprung geholt. Nun überholte Youngkin den demokratischen Bewerber Terry McAuliffe mit 50,7 Prozent zu 48,6 Prozent der Stimmen.

Noch dramatischer fiel der unerwartete Absturz im demokratischen Kernland New Jersey aus, wo Biden seinen Konkurrenten Donald Trump einst mit 57,3 zu 41,4 Prozent vom Platz putzte. Nun ringen Murphy und Ciattarelli in einem Kopf-an-Kopf-Rennen bei 49,6 Prozent um einen minimalen Vorsprung.

In Washington lösten die Niederlagen Bestürzung und Sorgen vor einer Wiederholung des Dramas von 2009 aus, als der frischgewählte Präsident Barack Obama zunächst mehrere Bundesstaaten und dann die Zwischenwahlen zum Kongress verlor, um anschließend ohne parlamentarische Mehrheit dazustehen.

Genau dies könnte nun Biden bei den Midterms im nächsten Jahr passieren, wodurch seine ohnehin stotternde Agenda endgültig zum Stillstand käme. Biden hat offen eingeräumt, dass die kommenden Wochen über das Schicksal seiner Präsidentschaft entscheiden könnten. Vor seinem Abflug in Glasgow sagte er allerdings noch: „Ich denke, wir werden Virginia gewinnen.“

Ein Gegenprogramm zu Bidens Agenda – die schon lange feststeckt

„Amerika schaut auf Virginia“, jubelte stattdessen der republikanische Wahlsieger Youngkin. In seiner ersten Rede kündigte er mehr Elternrechte in der Bildung, die „größte Steuersenkung in der Geschichte Virginias“ und ein Zurückdrängen des Staates an. Das klingt wie das Gegenteil der Biden-Agenda. Mit einem billionenschweren Gesetzesvorhaben will der Präsident unter anderem eine kostenlose Vorschule einführen, das Kindergeld verlängern, Reiche bei der Steuer stärker zur Kasse bitten und mit gewaltigen staatlichen Investitionen die Infrastruktur modernisieren.

Doch die beiden Investitionspakete hängen seit Wochen im Kongress fest, weil sich die Demokraten innerparteilich nicht über Umfang und Inhalt einigen können. „Im Krieg zwischen den linken und den moderaten Demokraten haben die Republikaner gewonnen“, fasste Steve Israel, ein früherer New Yorker Kongressabgeordneter der Demokraten, das Ergebnis zusammen.

Auch Susan Swecker, die Vorsitzende der Demokraten in Virginia, wies unmissverständlich in Richtung Washington: „Ich würde diesen Leuten auf der anderen Seite des Flusses, die ein Gesetz mit Hilfen für Familien verabschieden könnten, raten, dass sie besser aufwachen und darüber nachdenken, wie das nächste Jahr aussieht.“

Youngkin inszeniert sich als freundlicher Vorstadt-Daddy

Doch gab es auch spezifische Faktoren in Virginia, die nach Meinung von Experten den Wahlausgang beeinflussten. So war es Youngkin, einem 54-jährigen Ex-Investmentbanker mit einem geschätzten Vermögen von 400 Millionen Dollar, gelungen, sich als freundlicher Vorstadt-Daddy zu präsentieren. Obwohl er viele Positionen von Donald Trump bis hin zu dessen Verschwörungslegenden über Wahlbetrug und geheime FBI-Machenschaften teilt, vermied er es, sich mit dem Ex-Präsidenten zu zeigen.

Nach Trumps Vorbild fachte Youngkin jedoch einen Kulturkampf mit rassistischem Unterton an, der sich gegen „linke“ Lehrinhalte im allgemeinen und die Schullektüre des Romans „Menschenkind“ der afroamerikanischen Pulitzer-Preisträgerin Toni Morrison im besonderen richtete.

Youngkins Versprechen, die Curricula von „unamerikanischen Inhalten“ zu befreien, brachte ihm offenbar große Unterstützung auch von weißen Frauen ein, die Trump traditionell kritischer sehen. Der Ex-Präsident meldete sich noch am Abend zu Wort: „Die Make-America-Great-Again-Bewegung ist stärker als je zuvor“, triumphierte Trump.