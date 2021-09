Kalifornien: Experten verlangen Prüfung von Gouverneurs-Abstimmung

Anzeige

Anzeige

New York. Sicherheitsexperten haben eine gründliche Prüfung der bevorstehenden Abstimmung über den Gouverneur in Kalifornien gefordert. In einem Schreiben wurde der US-Staat am Donnerstag (Ortszeit) aufgefordert, eine Untersuchung wie nach einer Wahl vorzunehmen, bei der Einmischungsversuche festgestellt werden können.

Im August waren Kopien eines Wahlsystems bei einer Veranstaltung eines Verbündeten des früheren Präsidenten Donald Trump verteilt worden. Mit dem System von Dominion Voting Systems werden Wahlen in 30 US-Staaten abgehalten, darunter sind 40 kalifornische Bezirke.

Dem Brief zufolge haben die Sicherheitsexperten keine Beweise dafür, dass es Pläne für einen Hackerangriff auf die Wahlsysteme in Kalifornien gibt. „Allerdings ist es sehr wichtig zu erkennen, dass die Freigabe der Dominion-Software in die freie Wildbahn das Risiko für die Sicherheit kalifornischer Wahlen zu dem Punkt erhöht hat, dass Notfallmaßnahmen gerechtfertigt sind“, schrieben die Sicherheitsexperten in dem Schreiben, das an die Nachrichtenagentur AP weitergegeben wurde.

What's up, America? Der USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur ‒ jeden zweiten Dienstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Wahl findet am 14. September statt

Die Gouverneurswahl findet am 14. September statt. Dabei geht es um die mögliche Abwahl des demokratischen Gouverneurs Gavin Newsom.

Anzeige

Trump hatte für seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl 2020 weit verbreiteten Betrug verantwortlich gemacht. Beweise dafür hat es nicht gegeben.