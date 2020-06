Göring-Eckardt: “Die großen Schlachthöfe müssen zugemacht werden”

Anzeige

Berlin. Die Missstände in der Fleischindustrie sind schon länger bekannt, der umfangreiche Corona-Ausbruch in einem Tönnies-Schlachtbetrieb im Kreis Gütersloh aber hat die Debatte über Arbeitsbedingungen und Fleischpreise nun wieder entfacht. Bei “Bild live” diskutierten unter anderem Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und Wirtschaftsminister Peter Altmaier am Sonntagabend darüber.

Für Göring-Eckardt ist klar: “Die großen Schlachthöfe müssen zugemacht werden.” Man müsse das gesamte “System Fleisch” verändern und nicht nur die Werksverträge abschaffen, so wie es Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nun vorhat. Die Konzentration “auf ganz wenige Riesenschlachthöfe” sei dafür verantwortlich, dass “die Leute da unter beschissenen Bedingungen” arbeiteten, sagte die Grünen-Politikerin außerdem, wie unter anderem die “Frankfurter Allgemeine Zeitung” unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AFP berichtet.

SPD-Politiker Klingbeil ist der Ansicht, “dieses System ist zu groß geworden”. Er sagt: “Wir brauchen kleinere Schlachthöfe.“ Er sprach zudem von einem “System der Verantwortungslosigkeit” mit “Sub-Sub-Subunternehmen” – und das nicht nur in der Fleischindustrie.