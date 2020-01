Good bye, UK! Großbritannien verlässt EU - Liveblog zum Brexit

Anzeige

Donnerstag 08.31 Uhr

Die Europapolitikerin Katarina Barley wird Großbritannien in der Europäischen Union vermissen. „Entweder verkrieche ich mich ganz alleine und bin wirklich traurig (...) oder ich suche Gleichgesinnte und wir trauern dann gemeinsam“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur über ihre Pläne für Freitagnacht, wenn die Briten die EU voraussichtlich offiziell verlassen werden. Zuvor wollte sie noch nach London reisen. „Ich werde entweder mit britischen Verwandten und Freunden mich betrinken ... Darf man das sagen? Ich werde auf jeden Fall echt trauern.“ Barleys Vater ist Brite. In der Vergangenheit hatte sie sich selbst als „Europäerin, Britin und Deutsche“ bezeichnet.

Donnerstag 07.10 Uhr

Der Brexit führt zu einer Verringerung der Abgeordnetenzahl des Europäischen Parlaments von 751 auf 705. Von den 73 Sitzen des Vereinigten Königreichs werden 27 Sitze unter 14 bisher leicht unterrepräsentierten EU-Mitgliedstaaten neu verteilt. Für Deutschland bleibt die Zahl von 96 Sitzen unverändert. Mit jeweils 5 Sitzen mehr als bisher können Frankreich (bisher 74 Sitze) und Spanien (bisher 54 Sitze) die meisten zusätzlichen Abgeordneten in das EU-Parlament entsenden. Folgende Mitgliedstaaten erhalten ab dem 1. Februar 2020 zusätzliche Sitze:

Dänemark: 14 (bisher 13)

Estland: 7 (bisher 6)

Finnland: 14 (bisher 13)

Frankreich: 79 (bisher 74)

Irland: 13 (bisher 11)

Italien: 76 (bisher 73)

Kroatien: 12 (bisher 11)

Niederlande: 29 (bisher 26)

Österreich: 19 (bisher 18)

Polen: 52 (bisher 51)

Rumänien: 33 (bisher 32)

Schweden: 21 (bisher 20)

Slowakei: 14 (bisher 13)

Spanien: 59 (bisher 54)

Donnerstag 05.08 Uhr Uhr

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht den Brexit nach einem Medienbericht auch als eine Chance für Europa. Der EU-Austritt Großbritanniens sei zwar eine „harte Zäsur“, aber: Der Zusammenhalt in der EU werde durch den Brexit neu gestärkt, auch, weil nun alle wüssten, was auf dem Spiel stehe, schrieb er in einem Gastbeitrag für die „Saarbrücker Zeitung“.

Donnerstag 04.32 Uhr

Nach der Ratifizierung des Brexit-Abkommens im Europaparlament Mittwochabend laufen die Vorbereitungen für den britischen EU-Austritt am Freitag. Vorher müssen die bleibenden 27 EU-Staaten den Austrittsvertrag noch einmal offiziell billigen - eine Formsache. das geschieht am heutigen Donnerstag.

