„Globaler Engpass“: Boris Johnson über niedrige Bewerberzahl auf Tankwagenfahrer-Visa

Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, hört einer Rede des Finanzminister von Großbritannien, Sunak, zu. Am 03.10.2021 hat der Parteitag der Konservativen Partei in Manchester begonnen, in dessen Mittelpunkt die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie stehen soll. © Quelle: Peter Byrne/PA Wire/dpa