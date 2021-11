Anzeige

London. Obwohl es bei der Weltklima­konferenz um die Natur geht, um unsere Luft und unsere Erde, verbringen die meisten Teilnehmer der COP26 die meiste Zeit in geschlossenen Räumen. Sie steigen in einen Bus oder einen Zug zum „Scottish Event Campus“, um schließlich in einen Konferenzsaal zu eilen, oder in einen Besprechungs­raum. An die Natur erinnern dann allenfalls bildgewaltige Filme sowie Pflanzen in den Gängen – und natürlich die Themen selbst.

Dabei hat die schottische Stadt eigentlich viel Grün zu bieten. Schließlich befinden sich dort mehr als 90 Gärten und Parks. Kein Wunder also, dass Glasgow auch als „dear green city“ bezeichnet wird, die „geliebte grüne Stadt“. Tatsächlich lässt sich dies sogar im Namen ablesen. Denn im bretonischen bedeutet „glas“ so viel wie „grün“. Vor Kurzem wurde die Stadt außerdem mit dem Status Global Green City ausgezeichnet – unter anderem für das Ziel, bis 2030 CO₂-Neutralität zu erreichen.

Das war jedoch nicht immer so. Mitte des 19. Jahrhunderts sah man auf dem Fluss Clyde im Herzen der Stadt dampf­betriebene Schiffe mit großen Schloten. „Lokomotiven, die in dem Bezirk Springburn im Norden der Stadt hergestellt wurden, trieben Waggons im britisch regierten Indien an, während in Glasgower Werften hergestellte Linienschiffe transatlantische Passagier- und Postwege bedienten“, sagt der Politologe Ewan Gibbs von der University of Glasgow im Gespräch mit dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). Glasgow war damals ein Industrie- und Handels­zentrum.

Technologie ging von Glasgow um die Welt

Möglich gemacht wurde dieses Wachstum durch die Verbesserung der Dampf­maschine durch James Watt im 18. Jahrhundert. Der Ingenieur, der seinerseits an der University of Glasgow tätig war, sollte damals ein bereits existierendes Modell reparieren. Doch das war dem Schotten nicht genug. Er erkannte Mängel und fasste einen Entschluss: Er wollte die Maschine verbessern. Mit Erfolg. Es war sein Vorhaben, das das Leben der Menschheit nachhaltig verändert hat – von Glasgow aus ging die Technologie um die Welt.

Zu denken, dass die Industrialisierung uneingeschränkten Fortschritt brachte, ist jedoch falsch, betont der Politologe Gibbs: „Die Armut in Glasgow wuchs, und Slums wurden zu einem ernsten Problem. Im Jahr 1911 lebte die Mehrheit der Bevölkerung in Ein- oder Zweizimmer­wohnungen.“ Arbeitslosigkeit und niedrige Löhne förderten Klassen­konflikte. Und auch für die Umwelt in Glasgow hatte die Industrialisierung schwerwiegende Folgen. Sie vergiftete die Flüsse und verursachte gefährlichen Smog.

Diese Probleme standen am Anfang einer Katastrophe, die jetzt die Welt und die Menschheit bedrohen. Ein Umstand, auf den auch der britische Premier­minister Boris Johnson in seiner Eröffnungsrede bei der Weltklima­konferenz aufmerksam machte: „Wir haben euch genau an den Ort gebracht, an dem der Weltuntergang in Gang kam. 200 Jahre lang haben die Industrie­länder das Problem, das sie schufen, völlig ignoriert. Nun haben wir die Pflicht zu helfen“, sagte er.

Dass die Transformation Glasgows von einer Industrie- zu einer „grünen Stadt“ in diesem Zusammenhang als Vorbild für den Rest der Welt dienen könne, glaubt Ewan Gibbs jedoch nicht. „Glasgow als grüne Stadt zu bezeichnen, halte ich für problematisch.“ Denn der Wandel habe sich eher als eine „Umkehrung der früheren Industrialisierung“ vollzogen. Das Finanzzentrum Edinburgh wuchs, ebenso die Ölindustrie, die sich in und um Aberdeen konzentrierte. Der Wohlstand wanderte in den Norden und Osten Schottlands.

Gibbs: Smog ist kaum ein Problem mehr

Diese Entwicklung brachte zweifellos einige Vorteile für die Umwelt, sagt Gibbs. „Angler können jetzt im Clyde Lachse fangen, was zu Zeiten, als die umwelt­verschmutzende Industrie­produktion den Fluss vergiftete, unmöglich war.“ Auch Smog sei kaum ein Problem mehr, da die Strom­erzeugung weitgehend außerhalb der Stadtgrenzen stattfindet und die Kohle­verbrennung in diesem Zusammenhang mehr oder weniger zum Erliegen gekommen sei.

Der Übergang von Kohle zu Öl brachte laut Gibbs jedoch auch eine Veränderung, unter der die Stadt heute noch leide: Straßen und Autobahnen wurden rücksichtslos über die ganze Stadt ausgedehnt. „Damit der Gipfel für die Bürger Glasgows von Bedeutung ist, müssen dringend weitere gemeinsame Maßnahmen in den Bereichen Wohnen, Verkehr und Energie­erzeugung angeregt werden“, ist der Wissenschaftler Ewan Gibbs überzeugt.