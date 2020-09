Ginsburg-Nachfolge: Republikanerin gegen schnelle Neubesetzung

Anzeige

Anzeige

Die republikanische Senatorin Susan Collins stellt sich noch deutlicher als bisher gegen die Pläne ihrer Partei für eine rasche Nachbesetzung des vakanten Sitzes am Obersten Gerichtshof der USA. Wenn die Abstimmung tatsächlich noch vor der Wahl am 3. November stattfinde, werde sie mit Nein stimmen, egal welche Kandidatin Präsident Donald Trump für den Posten nominiere, sagte Collins am Dienstag.

Collins und ihre Parteikollegin Lisa Murkowski haben sich nach dem Tod der liberalen Richterin Ruth Bader Ginsburg ebenso wie die Demokraten gegen eine Neubesetzung am Gericht so kurz vor der Wahl ausgesprochen. Sie sind der Meinung, dass der Wahlsieger diese Entscheidung treffen sollte. Nun machte Collins deutlich, dass sie jeglichen Trump-Vorschlag ablehnen würde.

Video Nach Ginsburgs Tod: Trump will Richterin für Supreme Court nominieren 1:12 min Am Samstag nannte Donald Trump die Namen von zwei Bundesrichterinnen, Amy Coney Barrett und Barbara Lagoa. © Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Republikaner verhinderten Neubesetzung vor Wahl 2016

Sie begründete das damit, dass die Republikaner im Wahljahr 2016 ebenfalls eine Nachbesetzung am Supreme Court durch Trumps Vorgänger Barack Obama verweigert hatten. Die Senatoren sollte jetzt den gleichen Regeln folgen wie damals, sagte sie.

Die Schicksalswahl Der Newsletter mit Hintergründen und Analysen zur Präsidentschaftswahl in den USA. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Die Republikaner haben im Senat, der über die Personalie entscheidet, eine Mehrheit von 53 zu 47 Sitzen. Selbst wenn Collins und Murkowski gemeinsam mit allen Demokraten gegen Trumps Wunschkandidatin stimmen würden, hätte diese noch eine knappe Mehrheit.