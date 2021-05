Nach Giffey-Rücktritt: Lambrecht will „Aufholpaket für Kinder und Jugendliche umsetzen“

Anzeige

Berlin. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat angekündigt, sich vehement für die offenen Gesetzesvorhaben der zurückgetretenen Familienministerin Franziska Giffey (SPD) einzusetzen, deren Amt sie bis zur Bundestagswahl übernehmen soll.

Dazu zählte Lambrecht vor allem das sogenannte Aufholpaket für Kinder und Jugendliche, die Nachteile durch die Corona-Pandemie erlitten haben, sowie das Demokratiefördergesetz, die Ausweitung der Frauenquote und die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz. „Ich habe ganz großen Respekt vor Franziska Giffey, die mit dieser konsequenten Entscheidung in vorbildlicher Weise Haltung und Rückgrat zeigt“, sagte Lambrecht dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) über Giffeys Rücktritt.

Lambrecht möchte „zahlreiche andere Projekte“ zum Abschluss bringen

„Sie hat sich in ihrer Amtszeit beharrlich für die Interessen von Kindern, Jugendlichen und Familien eingesetzt und ganz viel für sie erreicht.“ Gerade in der Corona-Pandemie gehörten Kinder und Familien zu den Hauptleidtragenden, so Lambrecht: Darauf habe auch Giffey stets hingewiesen. „Deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt zügig das Aufholpaket für Kinder und Jugendliche umsetzen, um sie besonders zu fördern und zu unterstützen“, sagte Lambrecht.

„Hierfür stehen 2 Milliarden Euro bereit.“ Die Justizministerin fügte hinzu: „Es gibt aber auch zahlreiche andere Projekte, die sowohl das Justiz- als auch das Familienministerium betreffen und die noch zum Abschluss gebracht werden müssen: Kinderrechte ins Grundgesetz, mehr Frauen in Führungspositionen, das Demokratiefördergesetz, um nur einige zu nennen. Dafür werde ich mich mit Leidenschaft und mit aller Kraft einsetzen“, sagte Lambrecht dem RND.