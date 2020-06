Giffey: Kinderbonus kommt in zwei Raten - im September und Oktober

Täuschend echt: Falsche Corona-Warn-Apps sind im Umlauf

In der kommenden Woche soll die deutsche Corona-Warn-App für Android- und iOS-Geräte verfügbar sein. Sicherheitsexperten schlagen aber schon jetzt Alarm: Immer mehr Fake-Programme drängen in die Stores und spähen sensible Daten der Nutzer aus.