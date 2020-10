“Gewalt gegen Frauen”: Die Mitarbeiterinnen vom Hilfetelefon streiken

Anzeige

Berlin/Köln. Noch während des Corona-"Lockdowns" galten sie als systemrelevant, inzwischen streiten die Mitarbeiterinnen des Hilfetelefons “Gewalt gegen Frauen” seit Monaten für bessere Arbeitsbedingungen. Bisher war das Bundesfamilienministerium als ihr Dienstherr zu keinem Gespräch bereit. An diesem Donnerstag griffen die Mitarbeiterinnen deshalb zu einer ungewöhnlichen Maßnahme für ein Sorgentelefon: Sie traten in den Streik. “Verdi fordert eine Gehaltserhöhung von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro monatlich”, sagte Dirk Hansen, NRW-Landesfachbereichsleiter bei Verdi, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Die Gewerkschaft Verdi hatte im Rahmen der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten von Bund und Kommunen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Dem sind die Angestellten des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA), zu denen auch die Hilfetelefone “Gewalt gegen Frauen” und “Schwangere in Not” gehören, am Donnerstag nachgekommen. Während dieser Zeit waren beide Hilfetelefone nicht besetzt.

Für das Familienministerium unverständlich: Bereits Ende 2019 seien die Beraterinnen tariflich hochgestuft worden, erklärte ein Sprecher dem RND. Aktuell verdiene eine Mitarbeiterin beim Einstieg etwa 2990 Euro brutto, nach einem Jahr steige das Gehalt auf 3460 Euro. Danach fielen die Lohnerhöhungen niedriger aus. In einem Brief an Ministerin Franziska Giffey (SPD) schrieben die Mitarbeiterinnen, dass sie “das geringste Gehalt im gesamten Referat bekommen", wie der “Spiegel” berichtete. Auf diesen Brief erhielten die Beraterinnen der Hotline keine Antwort. Das führte zu noch mehr Frust.

Mitarbeiterinnen führen “Streik im Streik”

“Die Mitarbeiterinnen wollen Schluss damit machen, dass sie beim Bund schlecht bezahlt werden", sagt Gewerkschafter Hansen. Deshalb gehe es den Beraterinnen beim Hilfetelefon neben der Lohnerhöhung übergeordnet um Lohngerechtigkeit in der Geschlechterfrage.

Angesichts der zunehmenden häuslichen Gewalt während der Corona-Pandemie wurde das Hilfetelefon “Gewalt gegen Frauen” als systemrelevant eingestuft. Die Hotline ist rund um die Uhr kostenlos unter der Telefonnummer 08000 116 016 erreichbar. 18 Dolmetscherinnen unterstützen bei der Beratung in verschiedenen Sprachen. Der Service ist bundesweit einzigartig. “Gerade während der Corona-Krise hat die Bedeutung nochmal zugenommen. Und damit auch die Belastung der Beraterinnen”, sagte Ricarda Lang, stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen, dem RND. “Dafür verdienen sie mehr Anerkennung und Wertschätzung.”

Diese forderten die rund 100 Beraterinnen nun ein: Eine faire Bezahlung sei dabei nur ein Aspekt - den Frauen ging es zudem um Geschlechtergerechtigkeit. “Das war quasi ein Streik im Streik”, sagte Markus Stratmann, Verdi-Gewerkschaftssekretär im Fachbereich Bund und Länder. Die Arbeit beim Hilfetelefon gehe mit einer hohen psychischen Belastung einher.

Das Hilfetelefon “Gewalt gegen Frauen” betreut Opfer psychischer und physischer Gewalt. Somit sind die Mitarbeiterinnen selbst einer hohen psychischen Belastung ausgesetzt. “Die Arbeit ist oft mit psychischen Ausnahmesituationen verbunden, manchmal entscheidet die richtige Reaktion der Beraterin über Leben und körperliche Unversehrtheit”, sagt die Grünen-Bundesvize Lang. Giffey müsse auf die Mitarbeiterinnen zugehen und nach einer fairen Lösung suchen.

Rund 44.700 Beratungen führte die Hotline 2019 durch. Durch Corona nahm die Zahl laut Ministerium um etwa 20 Prozent zu. Die rund 100 Mitarbeiterinnen arbeiten sowohl für das Hilfetelefon “Gewalt gegen Frauen" als auch “Schwangere in Not”. Beide Hotlines sind im Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben angesiedelt. Das BAFzA ist dem Familienministerium nachgeordnet.