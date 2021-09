GEW kritisiert Schulstart als „holprig“

Anzeige

Berlin. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat den Schulstart in vielen Bundesländern als holprig kritisiert und wirft der Politik vor, keine ausreichende Klarheit über die Regeln geschaffen zu haben.

„Der Start ins neue Schuljahr ist in den Bundesländern unterschiedlich gut gelungen, unter dem Strich war er holprig“, sagte GEW-Chefin Maike Finnern dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Die Politik hat es bisher im Wesentlichen versäumt, mit bundesweit einheitlichen und verbindlichen Leitlinien für Klarheit zu sorgen, in welcher Pandemiesituation an den Schulen welche Maßnahmen ergriffen werden müssen“, setzte sie hinzu.

Finnern kritisierte ausdrücklich: „Lehrende, Lernende und Eltern werden alleingelassen. Die Verunsicherung bei Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern ist mit den Händen zu greifen.“

Dennoch sei die Situation eine andere als vor einem Jahr, führte Finnern aus. Inzwischen hätten alle Beschäftigten die Möglichkeit gehabt, sich impfen zu lassen, die Impfbereitschaft bei den Lehrkräften sei mit 80 bis 95 Prozent sehr hoch.

Zudem gebe es die positive Empfehlung der Ständigen Impfkommission, Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren zu impfen – dies sei eine Grundlage für die Immunisierung dieser Altersgruppe. „Deshalb sind niedrigschwellige Impfangebote für diese Schülerinnen und Schüler, beispielsweise an Schulen, sinnvoll und müssen ausgeweitet werden.“