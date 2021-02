Getöteter Botschafter und Leibwächter erhalten Staatsbegräbnis in Rom

Anzeige

Rom. Mit einem Staatsbegräbnis hat Italien den im Kongo getöteten Botschafter und seinen ebenfalls getöteten Leibwächter geehrt. Die zwei Männer hätten für Frieden gearbeitet und sich auf Kosten des eigenen Lebens für andere eingesetzt, sagte Kardinal Angelo De Donatis bei der Trauerfeier am Donnerstag in Rom, an der auch Ministerpräsident Mario Draghi und andere Top-Politiker teilnahmen. „Wenn das das Schicksal von Arbeitern für den Frieden ist, was wird das Schicksal für den Rest von uns sein?“, fragte De Donatis in seiner Predigt. Der Angriff sei dumm und grausam gewesen.

Der italienische Botschafter Luca Attanasio und der zum Personenschutz eingesetzte Carabiniere Vittorio Iacovacci waren am Montag von Angreifern getötet worden, als sie zu einem Projekt des Welternährungsprogramms WFP unterwegs waren. Auch ihr kongolesischer Fahrer Mustapha Milambo wurde getötet.

Kongolesische Bevölkerung leidet unter Gewalt

Kardinal De Donatis sagte, viele Kongolesen spürten die andauernde Gefahr von Rebellengruppen, die „an ihre Tür klopfen“. Das Land sei durch Gewalt grausam zerstört worden. Er rief zum Gebet für Frieden im Kongo und in allen Ländern auf, die durch Krieg und Gewalt zerrissen seien.

Italien hat die Vereinten Nationen zu einer Ermittlung in dem Fall aufgefordert. Beantwortet werden soll unter anderem die Frage, ob die Sicherheitsvorkehrungen der UN für die Reise des Botschafters ausreichend waren.