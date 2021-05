Gesundheitsminister Spahn: „Die dritte Welle scheint gebrochen“

Anzeige

Berlin. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie ist ein weiterer Erfolg gelungen. „Die dritte Welle scheint gebrochen“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitagvormittag in Berlin. Allerdings mahnte er zugleich: „Die Infektionszahlen sinken wieder, sind aber noch immer auf einem hohen Niveau - und sinken nicht überall gleich schnell.“

Dass der Trend jedoch derart positiv sei, liege am „Verhalten der Bürgerinnen und Bürger“, betonte Spahn. Sie hätten die Warnungen und Einschränkungen ernstgenommen, ihre Mobilität reduziert. „Dafür können wir nur ein herzliches Dankeschön sagen.“

Bereits seit Ende April sinken die Infektionszahlen wieder. Am Freitagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut binnen eines Tages 18.485 Corona-Neuinfektionen - vor einer Woche waren es noch 24.329. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 125,7.

Um die Entwicklung nicht zu gefährden, warte Spahn allerdings vor „vorschnellen Lockerungen“ und nachlässigem Verhalten im Alltag. „Steigender Optimismus darf nicht dazu führen, dass wir uns nicht mehr an die Regeln halten“, betonte der CDU-Politiker. Öffnungen befürwortete er, allerdings nur im Außenbereich - und unter der Voraussetzung, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in den betreffenden Städten und Regionen unter 100 liegt. Spahn sprach von der „Außengastronomie“ und „Veranstaltungen kultureller Art, draußen und testgestützt“.

Um die Impfkampagne zu beschleunigen, hatten sich Bund und Länder am Donnerstagabend darauf geeinigt, den Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmaunternehmens Astrazeneca in Arztpraxen für alle Impfwilligen freizugegeben. Die Ständige Impfkommission (Stiko) befürwortete unterdessen weiter eine bevorzugte Impfung besonders gefährdeter Gruppen gegen Covid-19. „Nach Ansicht der Stiko sollte an der Priorisierung zunächst festgehalten werden“, hatte das Gremium mitgeteilt.