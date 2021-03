Gesundheitsminister: Praxen sollen spätestens Mitte April mit dem Impfen starten

Anzeige

Berlin. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich auf ein Verfahren zur Einbeziehung der Arztpraxen bei den Corona-Impfungen geeinigt. In dem Beschluss der Fachminister ist allerdings nach wie vor kein konkretes Datum genannt. Es heißt nur, spätestens in der Woche vom 19. April solle mit der routinemäßigen Impfung in den Praxen begonnen werden.

Konkret sieht die Einigung folgendes Verfahren vor: Im April erhalten die über 400 Impfzentren in den Ländern wöchentlich 2,25 Millionen Impfdosen. Alle darüber hinaus von den Herstellern gelieferten Mengen sollen dann über den Pharma-Großhandel und die Apotheken an die Arztpraxen geliefert werden. Ziel sei es, damit „frühestmöglich“ zu beginnen, aber spätestens in der Woche vom 19. April. „Sollten es die noch zu konkretisierenden Liefermengen der Hersteller für April zulassen, soll früher begonnen werden“, heißt es in dem Beschluss.

Einzelne Länder können allerdings auch entscheiden, zunächst nicht mit dem Impfen in den Praxen zu beginnen. Sie müssen das dem Beschluss zufolge dem Bundesgesundheitsministerium bis zum 19. März mitteilen.

Zur Frage der Impfreihenfolge heißt es in dem Beschluss, auch für die Arztpraxen gelte als Grundlage ebenfalls die Priorisierung nach der Impfverordnung. Im April seien die Arztpraxen aufgefordert, schwerpunktmäßig immobile Patientinnen und Patienten zu Hause sowie Personen mit Vorerkrankungen zu impfen, für die eine Sars-CoV-2-Infektion mit einem hohen Risiko verbunden sind.

Die Empfehlung der Fachminister soll nun Basis für Entscheidungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder sein, wie Regierungssprecher Steffen Seibert angekündigt hatte. Dies solle „zeitnah“ noch vor der nächsten Bund-Länder-Runde zum weiteren Corona-Vorgehen am 22. März geschehen.

Die Gesundheitsminister hatten die Einbeziehung der Praxen zunächst für Anfang April angedacht.