Gesundheitsminister beraten am Montag über Testpflicht für Beschäftigte mit Kundenkontakt

Berlin. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten am Montag über die 3G-Regel für Arbeitnehmer mit Kundenkontakt. Das geht aus einer Beschlussvorlage zur Gesundheitsministerkonferenz hervor, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Die Länder seien sich einig, dass die 3G-Nachweispflicht nicht nur für Kundinnen und Kunden, sondern auch für Beschäftigte gelten solle, heißt es darin. Zuerst hatte „Business Insider“ berichtet.

So streben die Bundesländer ein „grundsätzlich einheitliches Vorgehen“ an, was die 3G-Regel angeht. Zeitnah solle das – soweit noch nicht erfolgt – in den Verordnungen der Länder umgesetzt werden. Zudem könne die Verpflichtung an weitere Parameter wie Corona-Inzidenzen geknüpft werden.

Häufigkeit der Tests unklar

Wie oft Arbeitnehmer getestet werden sollen, bleibt jedoch offen. „Über die Häufigkeit von Testnachweisen sowie die Möglichkeit von gleichwertigen alternativen Maßnahmen kann für jeden Bereich einzeln entschieden werden“, hieß es weiter. Demnach entfällt die Testpflicht bei Geimpften und Genesenen nach Vorlage eines Nachweises.

Die endgültige Entscheidung über die Testpflicht treffen jedoch die Länder. Die Testvorlagepflicht für die Beschäftigten mit Kundenkontakt solle laut dem Papier durch Landesrecht erlassen werden.