Gesundheitsbehörde: Geimpfte bekommen in den USA mehr Freiheiten

Anzeige

Anzeige

Berlin/Washington. US-Amerikaner, die bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft worden sind, sollen Teile ihrer eingeschränkten Freiheiten zurückbekommen. Die Centers for Disease Control and Prevention, eine Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums, haben am Montag neue Empfehlungen und Regeln veröffentlicht. Das berichten die „Washington Post“ und „New York Times“.

Demnach dürfen sich geimpfte US-Bürger im privaten Raum in kleinen Gruppen treffen, ohne eine Maske tragen oder Abstand halten zu müssen. Außerdem sind ihnen Zusammenkünfte mit ungeimpften Personen aus einem Haushalt in Privatwohnungen gestattet – wenn die ungeimpften Personen im Falle einer Infektion ein geringes Risiko für eine schwere Erkrankung haben. Das bedeutet zum Beispiel, dass vollständig geimpfte Großeltern ihre Kinder und Enkelkinder wieder ohne Masken und Abstand besuchen dürfen.

Video USA: „Neandertaler-Denken" - Biden attackiert republikanische Gouverneure 1:01 min In Texas und Mississippi haben die Gouverneure die Coronavirus-Beschränkungen größtenteils aufgehoben. © Reuters

Anzeige

Geimpfte Amerikaner müssen außerdem nicht mehr in Quarantäne oder sich testen lassen, wenn sie Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person hatten – solange sie keine Symptome entwickeln.

In der Öffentlichkeit gibt es hingegen keine Lockerungen für Geimpfte. Dort müssen auch sie weiterhin Masken tragen, Abstand halten und Hygieneregeln befolgen. Ebenso sollen sie nach wie vor größere Menschenansammlungen meiden. Zudem rät die US-Behörde weiterhin allen Bürgern von Reisen ab, wenn diese nicht unbedingt notwendig sind.

Die Empfehlungen der Centers for Disease Control and Prevention sind rechtlich zwar nicht bindend, in der Regel werden sie aber von den Gesundheitsbehörden der Bundesstaaten befolgt. Bis Sonntag haben etwa 59 Millionen US-Amerikaner mindestens eine Dosis eines Corona-Impfstoffs erhalten, davon sind 30,7 Millionen bereits vollständig geimpft.