Gericht in Brasilien verdonnert Bolsonaro zum Tragen einer Maske

Jair Bolsonaro (M), Präsident von Brasilien, nimmt an einer Veranstaltung in Brasilia teil. Die Verfügung eines Gerichts verpflichtet Brasiliens Präsidenten Bolsonaro, in öffentlichen Räumen, Verkehrmitteln und Geschäften im Hauptstadtbezirk Brasília eine Schutzmaske zu tragen. © Quelle: Marcos Corrêa/Palacio do Planal