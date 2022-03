Wegen seiner Nähe zu Putin: Vier Büromitarbeiter von Altkanzler Schröder kündigen

Anzeige

Berlin/Hannover. Vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder haben gekündigt, weil der Ex-Kanzler weiter zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin steht und seine Ämter in der russischen Gaslobby hält. Das berichtet die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ), zuerst hatte das Nachrichtenportal „The Pioneer“ berichtet. Schröder hat damit kein funktionierendes Büro in Berlin mehr.

Den Anfang soll Schröders langjähriger Büroleiter und Redenschreiber Albrecht Funk gemacht haben. Dem Bericht von „The Pioneer“ zufolge soll Funk dem Altkanzler dringend zu einer raschen Distanzierung zu Putin geraten haben. Der Altkanzler hatte zwar vor Kurzem den russischen Angriffskrieg in einem Statement auf Linkedin verurteilt und gefordert, dass dieser „schnellstmöglich beendet werden“ müsse. Allerdings mit der Einschränkung, dass Fehler „auf beiden Seiten“ gemacht worden seien.

Eine klare Abkehr klingt anders. Hinzu kommt, dass sich Schröder gegen den Hinweis seines Büroleiters entschied, von seinen Ämtern bei russischen Gaskonzernen zurückzutreten. Schröder, der als langjähriger Freund Putins gilt, ist Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft. Außerdem hat der Sozialdemokrat Führungspositionen bei den Pipelineprojekten Nord Stream und Nord Stream 2.

Genug für Funk, neben dem nun auch noch drei weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kündigen wollen. Das berichtet das Nachrichtenportal unter Berufung auf eine Bestätigung des Büros. Demnach sei das Büro des Ex-Kanzlers damit nun „verwaist“, heißt es. Ob Schröder neue Mitarbeiter bekommt, soll laut Bericht in den Händen von Kanzler Olaf Scholz liegen. Wie die „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ berichtet, wird in Berlin darüber spekuliert, das Büro des Ex-Kanzlers nun vollständig abzuwickeln.