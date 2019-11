Gerhard Schröder warnt: Wegen Klimaschutz nicht die Probleme der aktuellen Generation vergessen

Anzeige

Hannover. Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder ist bei einer Gala der niedersächsischen Familienunternehmer in Hannover aufgetreten. Eines seiner Themen: die Klimapolitik. „Anspruchsvolle Klimapolitik“ sei notwendig, sagt Deutschlands Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) in seiner Rede, wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet. Aber sie müsse so gestaltet werden, dass der Industriestandort Deutschland nicht gefährdet werde.

Und: An morgen zu denken sei zwar wichtig – „aber man darf die Probleme der jetzigen Generation nicht vergessen“. Das sagte Schröder vor fast 300 Gästen der Gala.

Ein bisschen teilte Schröder auch gegen die Politik der Nachfolger in Berlin aus („Ich verstehe die Rentenpolitik der großen Koalition nicht“), erinnerte dezent an die eigenen Erfolge (immerhin hatte das Bundesverfassungsgericht Schröders Hartz-IV-Reformen am gleichen Tag für im Grundsatz gerecht, Sanktionen aber zum Teil für verfassungswidrig erklärt), und zur Energiepolitik äußerte er sich am Rande auch: Die USA sollten Europa gefälligst keine Ratschläge erteilen.

Schröder ist Aufsichtsratschef der Nord Stream AG und des russischen Energiekonzerns Rosneft.

