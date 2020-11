Gerd Müller: Ein Ankläger muss einstecken

Anzeige

Anzeige

Berlin. Ausgerechnet jetzt, da er sein Ausscheiden aus der Bundespolitik in Aussicht gestellt hat, erlebt Gerd Müller die wohl stressigsten Tage seiner Amtszeit. Der Stress liegt nicht etwa in den Aufgaben des Entwicklungsministers begründet, sondern in seiner Amtsführung. Der CSU-Politiker muss sich des Vorwurfs erwehren, sein Ministeramt zu seinem persönlichen Vorteil und zum Vorteil enger Mitarbeiter genutzt zu haben.

Nur wenige Tage nachdem das Bundeskabinett Mitte vergangener Woche Müller für den Posten als Generaldirektor der in Wien ansässigen Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (Unido) nominiert hatte, hagelte es in der „Bild am Sonntag“ Kritik am 65-Jährigen. Während er seine Ehefrau in Regierungsmaschinen bei Auslandsreisen mitnahm, soll Müller Oppositionspolitikern die Mitreise verwehrt haben. Zudem sei unklar, wie viel seine Frau für die Reisen bezahlt habe.

Müller, der in seiner Jugend Mitglied der Katholischen Landjugendbewegung war, betonte immer wieder, dass er eine „wertegebundene Politik“ vertrete. Dass er einer „wertegebundenen Entwicklungszusammenarbeit“ verpflichtet sei. In der Flüchtlingskrise, als führende CSU-Politiker so kalt und hart wie irgend möglich erscheinen wollten, schlug Müller einen empathischen Kurs ein. Sein Eintreten gegen Abschottung und für die Förderung von Perspektiven in den Herkunftsländern von Migranten brachte ihm den Ruf ein, das soziale Gewissen der CSU zu sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Wer ihn während oder nach Besuchen in Flüchtlingslagern traf, erlebte oft einen aufgewühlten Politiker. Begegnungen mit Menschen in Not hinterlassen bei Müller ihre Spuren, ob die nun in Moria oder in Myanmar stattfinden. Aus der unmittelbaren Anschauung von Leid und Elend leitet Müller die Autorität ab, moralische Forderungen zu stellen – etwa zur Aufnahme Geflüchteter oder zur Finanzierung von UN-Hilfsprogrammen. Und bisher stieß er damit auf Respekt: Als er kürzlich bekannt gab, nicht wieder für den Bundestag kandidieren zu wollen, war selbst bei den Grünen und Sozialdemokraten Bedauern zu vernehmen.

Anzeige

Niebel und die Teppichaffäre

Doch eben jener moralische Maßstab, an dem Müller andere misst, wird nun an ihm angelegt. Zu den prominentesten Kritikern von Müllers Reisen in Begleitung seiner Frau zählt der FDP-Politiker und ehemaliger Entwicklungsminister Dirk Niebel. „Meine Frau hat mich auf keiner Auslandsdienstreise als Minister begleitet. Dafür gab es auch nie eine dienstliche Notwendigkeit. Die Plätze in einer Delegation sind sehr knapp und wertvoll, deshalb habe ich immer Vertreter des Parlaments, der Zivilgesellschaft, der Medien und Wirtschaft mitgenommen“, sagte Niebel der „Bams“.

Anzeige

Dass Niebel ein Urteil über seinen Nachfolger im Amt ausspricht, verwundert. Auch Niebel war als Entwicklungsminister heftig in die Kritik geraten, nachdem er einen in Kabul erworbenen Teppich vom Chef des Bundesnachrichtendiensts im Dienstjet nach Deutschland bringen ließ.

Reisen sind Kernbestandteil des Jobs: Gerd Müller (CSU) in Kibera, einer informellen Siedlung in der Republik Kenia. © Quelle: imago images/photothek

Müller selbst weist die Kritik zurück. „Die Vorwürfe sind völlig absurd. Ich habe in dieser Legislaturperiode 24 Auslandsreisen unternommen. Meine Frau hat mich fünfmal in einem Regierungsflugzeug und viermal per Linienmaschine begleitet. Alle Kosten, die dadurch entstanden sind, wurden zu hundert Prozent privat bezahlt“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“. Diese Reisen hätten in Flüchtlingslager oder Elendsviertel geführt. „Meine Frau ist mir gerade bei Gesprächen mit den betroffenen Frauen, bei Themen wie Beschneidung, Geburtenkontrolle oder Vergewaltigung eine Unterstützung“, sagte Müller.

Intransparente Beförderungen im Ministerium?

Dass die Präsenz von Müllers Frau zur Ausladung von Politikern und Journalisten geführt habe, bestreitet das Ministerium. „Die Begleitung der Ehefrau hatte keinen Einfluss auf die Möglichkeit der Mitreise von Fachpolitikern“, sagte ein Sprecher. Journalisten, Experten und Oppositionspolitiker hätten den Minister begleitet.

Die Pressestelle des Ministeriums ist derzeit viel damit beschäftigt, Kritik zurückzuweisen. So berichtete das Nachrichtenportal „The Pioneer“ am Montag, dass der Personalrat des Ministeriums den Minister in einer internen Mail vom 12. November für die jüngste Beförderungsrunde kritisiert habe. Dabei seien sechs Mitarbeiter Müllers zu Ministerialräten befördert worden, darunter enge Vertraute. Der Personalrat moniert demnach eine intransparente Entscheidungsgrundlage und „übertriebene Eile“ bei den Beförderungen. Ein Ministeriumssprecher wies die Darstellung gegenüber „The Pioneer“ zurück. Die Beförderungsverfahren verliefen transparent und rechtskonform.

Anzeige

Viel Muße zur Verteidigung in eigener Sache dürfte Müller derzeit nicht haben. Ein Großvorhaben von ihm und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) harrt noch der Umsetzung: das Lieferkettengesetz, das Unternehmen dazu verpflichten soll, auch bei Zulieferern die Einhaltung von arbeitsrechtlichen und Klimaschutzstandards zu gewährleisten. Bisher scheitert das Gesetz am Wirtschaftsflügel der Union. Die FDP, die Müllers Flugaffäre jetzt ins Rollen brachte, kann dem Lieferkettengesetz ebenfalls wenig abgewinnen.