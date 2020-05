Geplanter Terroranschlag in Barcelona: Spanische Polizei nimmt Verdächtigen fest

Anzeige

Barcelona. Die spanische Polizei hat einen Marokkaner wegen eines mutmaßlich geplanten Terroranschlags während der Corona-Krise festgenommen. Die Guardia Civil teilte mit, die Festnahme am Freitag in Barcelona sei mit Hilfe der US-Bundespolizei FBI und marokkanischer Staatssicherheitskräfte erfolgt.

Sie hätten den Verdächtigen vier Jahre lang beobachtet, dessen “Prozess der Radikalisierung” sei aber während der Ausgangsbeschränkungen in Spanien seit Mitte März beschleunigt worden.

Anschlag Messer oder Fahrzeug

Die Ermittler mutmaßten, dass der Mann von Aufrufen der Terrorgruppe Islamischer Staat zu Anschlägen in den Wohnländern von Anhängern motiviert worden sei. Der Verdächtige habe in sozialen Medien seine Treue gegenüber dem IS und seinen Hass gegenüber westlichen Ländern deklariert, informierte die Polizei.

Die Ermittler befürchteten, dass der Verdächtige einen Anschlag in Barcelona geplant hatte, möglicherweise mit einem Messer oder einem Fahrzeug. Zuvor hatte er Regeln zur Eindämmung des neuen Coronavirus verletzt, um womöglich auf der Suche nach einem Anschlagsziel in der Stadt herumzuziehen.

RND/AP