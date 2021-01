Georgia-Wahl: Das Ende des Albtraums

Anzeige

Washington. Elf quälende Wochen dauert die Übergangszeit von der amerikanischen Wahl bis zur Vereidigung des neuen Präsidenten. Dieses absurd lange Intermezzo hat den USA einige der dunkelsten Entwicklungen seiner Geschichte beschert: einen demokratisch gewählten Regierungschef, der sich zum autoritären Alleinherrscher aufschwingen will, eine einstmals stolze konservative Partei, die zur politischen Sturmtruppe eines Putschversuches verkommt, und Millionen von Bürgern, die sich in die Scheinrealität einer Verschwörungswelt verabschieden.

Seit Mittwochmorgen aber spricht viel dafür, dass dieser Albtraum doch ein Ende findet – und zwar ein überraschend gutes. Nach dem Sieg von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl hatten viele Beobachter befürchtet, dass die Bürger im konservativen Bundesstaat Georgia aus Angst vor einem Durchmarsch der Demokraten die Blockademehrheit im Senat bestätigen.

Hunderte Millionen Dollar haben die Republikaner investiert, um die Botschaft von der vermeintlich letzten Haltelinie vor dem sozialistischen Abgrund zu verbreiten. Doch es ist anders gekommen: Höchstwahrscheinlich werden ein progressiver schwarzer Pfarrer und ein gerade mal 33-jähriger jüdischer Filmemacher von den Wählern nach Washington geschickt, wo sie die rechte Senatsmehrheit brechen werden.

Noch sind die Zahlen nicht offiziell. Einen Sitz haben die Demokraten auf jeden Fall errungen. Der zweite ist greifbar nahe. Wenn sich die Prognosen bestätigen, dann hat Joe Biden nicht nur bei der Präsidentschaftswahl am 3. November gewonnen. Mit der Senatsstichwahl in Georgia am 5. Januar hat er wirklich gesiegt. Ohne Mehrheit in der zweiten Kammer wäre der 78-Jährige ein König ohne Truppen gewesen, der keines seiner großen Versprechen von einer milliardenteuren Energiewende über höhere Unternehmenssteuern bis zum Ausbau der Krankenversicherung Obamacare hätte umsetzen können.

Dass ihm alles das gelingt, ist angesichts extrem knapper Mehrheiten im Parlament und durchaus unterschiedlicher Positionen innerhalb des Demokraten-Lagers auch jetzt nicht garantiert. Aber mit einem neuen demokratischen Mehrheitsführer Chuck Schumer sind Kompromisse möglich, die der republikanische Amtsinhaber Mitch McConnell aus zynischem Machtkalkül von vorneherein verhindert hätte.

Demokraten haben im Weißen Haus, im Repräsentantenhaus und im Senat das Sagen

Joe Biden hat in Georgia einen Triumph errungen, den viele vor noch ein paar Wochen für unmöglich gehalten hätten. Wie zu Beginn der Amtszeit von Barack Obama dürften die Demokraten nun für die kommenden zwei Jahre das Weiße Haus, das Repräsentantenhaus und den Senat beherrschen. Das beschert ihnen eine echte politische Gestaltungsmacht.

Derweil müssen sich die Republikaner überlegen, ob sie wirklich weiter einem narzisstischen Diktatorendarsteller hinterherlaufen wollen, dessen wahnwitzige Einlassungen viele Wähler in Georgia verschreckt und die Konservativen ihren Sieg gekostet hat. Es ist nicht sicher, dass die mit rechtspopulistischen Trump-Lakaien durchsetzte Partei eine Wende hinbekommt. Auf jeden Fall stehen ihr erbitterte Kämpfe bevor.

In den verbleibenden 14 Tagen seiner Amtszeit wird der Möchtegernkönig im Weißen Haus derweil noch wilder wüten denn je zuvor. Er wird wahnwitzige Verschwörungslügen verbreiten, seine Anhänger zu Hass und möglicherweise auch Gewalt aufrufen und so viel verbrannte Erde wie möglich hinterlassen.

Aber das Stigma des jämmerlichen Verlierers wird der narzisstische „Meister des Deals“ nicht mehr los. Vier Jahre lang hat er die USA in dunkle Depressionen, zynische Demokratieverachtung und ein vergiftetes Gegeneinander getrieben. Seit diesem Mittwoch aber gibt es plötzlich etwas, das Amerika schon fast verloren hatte: Hoffnung.