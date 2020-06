George Floyd: Polizist gegen Kaution von 750.000 Dollar wieder frei - drei weitere Beamte weiterhin in Haft

Anzeige

Anzeige

Minneapolis. Einer der am brutalen Polizeieinsatz gegen George Floyd beteiligten Polizisten ist vorerst auf freiem Fuß. Er habe eine Kaution von 750.000 Dollar hinterlegt und sei am Mittwoch (Ortszeit) unter Auflagen aus der Haftanstalt im Bezirk Hennepin County im Staat Minnesota entlassen worden, hieß es in Gerichtsakten. Demnach sitzen die drei anderen Beamten aber weiter in Haft.

Dem Polizisten wird Beihilfe zum Mord mit bedingtem Vorsatz und zu Totschlag für seine Rolle bei der tödlichen Festnahme von Floyd zur Last gelegt.

Video George Floyd: Drei weitere Polizeibeamte angeklagt 2:09 min Dem mutmaßlichen Täter Derek Chauvin drohen 40 Jahre Haft. US-Präsident Donald Trump sagte, mit dem ehemaligen Polizisten sei irgendetwas durchgegangen. © Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Der Afroamerikaner starb am 25. Mai, nachdem ein anderer Beamter minutenlang sein Knie auf dessen Hals drückte und dabei dessen Bittrufe ignorierte, dass er nicht atmen könne. Der Polizist ließ auch nicht ab, als sich der gefesselt am Boden liegende Mann nicht mehr rührte. Floyd war festgenommen worden, weil er versucht haben soll, eine Rechnung mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein zu bezahlen.

Der Anwalt des nun freigelassenen Polizisten hatte vergangene Woche erklärte, sein Mandat sei ein Neuling im Polizeidienst gewesen. Er habe zudem nur Floyds Füße festgehalten, damit dieser nicht habe um sich treten können. In einer Strafanzeige hießt es auch, dass er Bedenken über den Umgang mit dem Afroamerikaner geäußert und seinen Kollegen zweimal gefragt habe, ob sie Floyd nicht lieber auf die Seite drehen sollten. Doch das habe dieser abgelehnt.

Der Anwalt sagte ferner, sein Mandant habe im Krankenwagen versucht, den bewusstlosen Floyd zu reanimieren. Er werde einen Antrag stellen, die Vorwürfe gegen ihn fallenzulassen, ergänzte der Jurist im Gespräch der Zeitung “Star Tribune”.