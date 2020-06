Anzeige

Houston. Im US-amerikanischen Houston findet am Dienstag die Beerdigung von George Floyd statt. Sein Leichnam ist am Dienstag in der texanischen Stadt eingetroffen, wo er öffentlich aufgebahrt wurde. In Houston war Floyd aufgewachsen.

Er starb am 25. Mai, nachdem ihm ein weißer Polizist in Minneapolis mehrere Minuten lang das Knie auf den Hals gedrückt hatte - auch noch, nachdem der gefesselt am Boden liegende Mann nicht mehr reagierte. Dies löste teils heftige Proteste gegen den strukturellen Rassismus in den USA in vielen Teilen des Landes aus.

Livestream zur Trauerfeier für George Floyd

Die erste Übertragung der Trauerfeier beginnt ab ca. 16 Uhr, wenn die ersten Gäste eintreffen.

Ein zweiter Stream folgt ab ca. 18 Uhr:

Floyd war festgenommen, weil er mit einem gefälschten Geldschein versucht haben soll, eine Rechnung zu bezahlen.

Sein Tod hat auch weltweit Proteste gegen Polizeigewalt ausgelöst und ein Schlaglicht auf die Behandlung von Schwarzen durch die Polizei geworfen.