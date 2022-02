Genozid: Vier Gründe, warum Putin das G-Wort benutzt

Anzeige

Anzeige

Oops, er hat es schon wieder getan. Immer häufiger rutscht dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Wort raus, mit dem man eigentlich sparsam umgehen sollte: Genozid.

Der Umgang der Ukrainer mit den Russen im Donbass laufe auf einen Genozid – einen Völkermord – hinaus: Diese These äußerte Putin anfangs nur selten und nur vor heimischem Publikum. In letzter Zeit aber spricht Putin in immer engerem Takt von Völkermord, der den Russen drohe. Und zunehmend traut sich Putin, den Vorwurf auch vor der Weltöffentlichkeit auszusprechen, auch im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz bei einer internationalen Pressekonferenz im Kreml.

Scholz bezeichnete Putins Genozid-These am Wochenende bei der Münchener Sicherheitskonferenz als „lächerlich“.

Tatsächlich aber sollte man sie ernst nehmen – nicht wegen ihres in der Tat absurden Inhalts, sondern weil Putins Genozid-Rhetorik ein schrilles Warnsignal ist: Für die kommenden Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre verheißt das düstere Völkermordgerede nichts Gutes.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Warum greift Putin zu diesem Mittel? Vier Gründe kristallisieren sich heraus.

1. Guter Putin, böse Ukraine

Anzeige

Ein erstes Motiv ist schnell identifiziert: Der Genozid-Vorwurf könnte Putin als willkommener Kriegsgrund dienen.

Auch Putin weiß: Es sieht hässlich aus, wenn ein großes Land wie Russland ein benachbartes kleineres und militärisch unterlegenes Land überfällt. Besonders schwer zu begründen ist das, wenn das kleinere Land dem größeren zuvor gar nichts getan hat. Irgendeine Kleinigkeit genügt in dieser Konstellation nicht als Kriegsgrund. Allzu viele Menschen würden, womöglich auf Jahrzehnte hinaus, die Ukraine als bemitleidenswertes Opfer betrachten.

+++ Verfolgen Sie alle Entwicklungen des Konflikts im Liveblog +++

Im Fall eines Völkermords aber würde sich alles drehen: Dann wäre eine fröhliche Schwarz-Weiß-Erzählung möglich, in der Putin für das Gute steht und die Regierung der Ukraine nicht nur für das Schlechte, sondern für das ultimativ Böse: den Genozid.

2. Rache für 1999 im Kosovo

Im Jahr 1999 griff die Nato das serbische Militär im früheren Jugoslawien an, um den ethnischen Säuberungen im Kosovo ein Ende zu bereiten. Serbische Truppen hatten unter dem Befehl des später in Den Haag verurteilten Kriegsverbrechers Radovan Karadzic massenweise Kosovo-Albaner aus ihren Häusern getrieben, sie misshandelt und ermordet. Dass so etwas nie wieder vorkommen dürfe in Europa, meinten unter anderem die damaligen Außenminister der USA und Deutschlands, Madeleine Albright und Joschka Fischer.

Anzeige

Russland lehnte damals im UN-Sicherheitsrat ein militärisches Eingreifen ab. Der Westen unter Führung von US-Präsident Bill Clinton setzte sich darüber hinweg und berief sich auf Nothilfe aus humanitären Gründen.

Enge Weggefährten: Auf einer Pressekonferenz unterhalten sich am 1999 in Köln US-Außenministerin Madeleine Albright und ihr deutscher Amtskollege Joschka Fischer. © Quelle: picture-alliance / dpa

Putin empfand dies als Demütigung Russlands – und könnte sich jetzt am Westen rächen, indem er ein russisches Eingreifen in der Ukraine mit den gleichen Worten begründet.

Das Jahr 1999 steht, wie sich in diesen Tagen zeigte, dem russischen Präsidenten noch immer verblüffend nah vor Augen. Beim Besuch von Scholz im Kreml kam Putin in auffallend säuerlicher Weise darauf zu sprechen: „Der Herr Bundeskanzler hat gerade gesagt, dass Menschen seiner Generation sich kaum einen Krieg in Europa vorstellen können... Aber Sie und ich haben einen Krieg in Europa erlebt, den Krieg gegen Jugoslawien, der zufälligerweise von der Nato entfesselt wurde. Das war eine groß angelegte Militäroperation, zu der auch Luftangriffe auf eine europäische Hauptstadt, Belgrad, gehörten. Das ist passiert, nicht wahr?“

Scholz konterte, der Westen habe 1999 einen Völkermord verhindert. Putin gab zurück, er schätze, was sich gerade im Donbass anbahne, ebenfalls als Völkermord ein.

Unverkennbar war, dass Putin das Thema machtpolitisch instrumentalisiert. Wer von Genozid spricht, so ist seine Erfahrung, ist über Kritik erhaben - und hat militärisch freie Bahn. Das ist für ihn der entscheidende Punkt.

3. Die überall bedrohten Russen

Putins Genozid-Gerede hat nicht nur mit der aktuellen Ukraine-Problematik zu tun. Es markiert einen grenzüberschreitenden völkisch definierten Machtwillen: Putin schwingt sich per Selbstermächtigung auf zum Beschützer der russischen Bevölkerung in allen ehemaligen Sowjetrepubliken.

„Behauptungen über Völkermord sind eine Möglichkeit, Russlands Souveränität in einem ethnischen russischen Imperium geltend zu machen, das sich weit über seine formalen Grenzen hinaus erstreckt“, schrieb Max Fischer dieser Tage in der „New York Times“. Mit Genozid-Rhetorik waren insbesondere Russen und Ukrainer immer schon schnell bei der Hand.

In den Turbulenzen der 1990er Jahre setzten der nationalistische russische Ökonom Sergei Glazyev dem Ganzen noch die Krone auf, indem er die westliche Politik als „wirtschaftlichen Völkermord an den Russen“ bezeichnete.

"Wirtschaftlicher Völkermord": Putin-Berater Sergei Glazyev und sein Buch "Genocide" © Quelle: Wikipedia CC BY 2.0

Eine Absurdität? Im Jahr 2012 ernannte Putin Glazyev zum Kreml-Berater, der sich um Belarus und Kasachstan kümmern soll. 2014 riet Glazyev zur Annexion der Krim – und deutete schon damals den Rechtsbruch dadurch um, dass der Täter eigentlich ein Opfer sei.

In Glazyevs Welt sind bis heute die Russen eine Ethnie, die ständig von Völkermord bedroht ist – ähnlich wie sich deutsche Rechtsextreme durch einen angeblich bevorstehenden Bevölkerungsaustausch bedroht sehen. Verschwörungstheorien dieser Art führen zum Zusammenrücken im Inneren und zu wachsender Aggression nach außen. Das ist exakt die Stimmung, auf die Putin setzt und die er weiterhin braucht.

4. Ultimativer Triumph der Unwahrheit

In der Abkehr vom Faktischen sieht Putin den Beweis wahrer Macht moderner Herrscher. Kein Staatschef hat den Rest der Welt so oft, so dreist und so ungerührt belogen wie er.

Anders als westlichen Politikerinnen und Politikern sind ihm seine Lügen nicht peinlich, er zelebriert sie. 2014 hat er geleugnet, dass russische Soldaten an der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim beteiligt waren – später hat er die beteiligten Soldaten öffentlich mit Orden ausgezeichnet. Dass dies auf eine Verhöhnung des Restes der Welt hinausläuft, ist ihm klar, darin liegt für ihn ein amüsanter weiterer Machtbeweis. In diesem Sinne lässt er täglich die Muskeln spielen. Letzte Woche ließ er mitteilen, die Manöver in Belarus seien am 20. Februar vorbei – natürlich gehen sie weiter, April, April. Als Scholz im Kreml war, verkündete die russische Regierung einen Teilabzug der Truppen, Saskia Esken gratulierte Scholz schon – in Wahrheit wurden auch an jenem Tag weitere Truppen hinzugefügt.

Es ist falsch, Putin irgendein Wort zu glauben, fast beleidigt man ihn damit. Für ihn steht die Macht nun mal über der Wahrheit, erst wer das sacken lässt, wird ihn verstehen. Dass ihn im Westen viele Menschen misstrauisch beäugen, ist ihm egal. Wichtig ist für ihn, dass sein Staatsfernsehen mitzieht bei der Schaffung einer ganz eigenen Welt für seine Russen.

"Tausenden Kindern wurden Arme und Beine abgehackt": Vor zwei Jahren überreichte Präsident Putin der mehr als linientreuen Chefredakteurin von Russia Today, Margarita Simonjan, einen Orden. © Quelle: picture-alliance / dpa

Am 13. Februar saß die Chefredakteurin des Putin-Senders RT, Margarita Simonjan, in der Abendtalkshow des russischen Chefpropagandisten Wladimir Solowjow. Man sprach über die in jüngster Zeit immer neuen Funde angeblicher Massengräber im Donbass. Nach einer Übersetzung des deutschen Nachrichtensenders n-tv sagte Simonjan: „Tausende Zivilisten starben dort, Tausenden Kindern wurden Arme und Beine abgehackt, Tausende Kinder wurden in kleinen Särgen begraben“, behauptete Simonjan. „Russland kann es sich nicht erlauben, diesen Krieg nicht zu stoppen. Kaum jemand würde es für richtig halten, zu warten, bis dort Lager organisiert werden und die eigene Bevölkerung mit Gas vergiftet wird.“

So wird das Bild perfekt: Putin, der Mann, der den angeblichen Völkermord stoppt – schweren Herzens, zu einem Zeitpunkt, an dem er jenen, die ein militärisches Einschreiten von ihm fordern, nicht länger widersprechen kann. Irgendwann muss er schließlich seine Schutzverantwortung wahrnehmen.

Es ist verstörend, aber wahr: In Russland ist der Boden bereitet für den ultimativen Triumph der Unwahrheit, den Zorn über einen Genozid, den es gar nicht gab.