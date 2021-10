Generationenwechsel: Wüst folgt auf Laschet - mit eigener Glücksquelle

Anzeige

Berlin. Nein, lebensmüde ist die schwarz-gelbe Koalition in Nordrhein-Westfalen nicht. Mag vor der Wahl von Hendrik Wüst zum neuen Ministerpräsidenten wegen der knappen Mehrheitsverhältnisse im Landtag an den „Heide-Mörder“ erinnert worden sein, der 2005 Schleswig-Holsteins Regierungschefin Heide Simonis in vier Wahlgängen die eine noch nötige Stimme zur Wiederwahl verweigerte – in NRW geht alles glatt. Seit Mittwoch um 14.11 Uhr ist Wüst, den sie in der CDU einen „Macher“ nennen, der neue Ministerpräsident.

Auch wenn es eine geheime Wahl ist und man deshalb nicht sagen kann, wer wie abgestimmt hat, sieht es nach fester schwarz-gelber Geschlossenheit aus. CDU und FDP verfügen mit zusammen 100 Mandaten nur über eine Stimme Mehrheit in dem Landtag mit 199 Abgeordneten. Den 46 Jahre alten Christdemokraten wählen 103 Parlamentarier. Drei mehr, als Wüst für die im ersten Wahlgang nötige absolute Mehrheit braucht.

Ob darunter nun AfD-Stimmen sind oder nicht - die Erleichterung der Koalition, aber vor allem der CDU und von Wüst ist sichtlich groß. Als Landtagspräsident André Kuper das Ergebnis verkündet, bricht Jubel in den Reihen der Koalition aus. Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) klatscht begeistert in die Hände, der FDP-Minister und stellvertretende Ministerpräsident Joachim Stamp umarmt Wüst vor Begeisterung. Armin Laschet, dem ansonsten in den vergangenen Monaten wenig glückte, ist die komplizierte Amtsübergabe gelungen.

In seiner Antrittsrede nennt Wüst den Klimaschutz und die Bewahrung der Schöpfung als wichtigste Zukunftsaufgaben. Es hört sich ein wenig nach Schwarz-Grün an. In sechs Monaten wird in NRW ein neuer Landtag gewählt, nicht viel Zeit, um als neuer CDU-Landesvorsitzender und Ministerpräsident die Voraussetzungen für einen Wahlsieg zu schaffen, zumal mit den Ampel-Koalitionsverhandlungen im Bund Wechselstimmung einziehen könnte.

Eine eigene gute Voraussetzung, um sich bekannter zu machen, bekommt Wüst mit einer Aufgabe, die Laschet für seine bittere unionsinterne Auseinandersetzung gut gebrauchen hätte können - und die stattdessen CSU-Chef und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder für sich nutzen konnte: den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz.

Seit Anfang Oktober hat NRW - Wüst - turnusgemäß den Vorsitz. Er sagt von sich, dass er „keine Laber-Runden“ und „nicht noch ´nen Stuhlkreis“ will. An seinen Ankündigungen zu schnellem Internet, einer starken Wirtschaft, NRW als Bildungs- und Chancenland und sicherer Heimat dürfte er gemessen werden.

Wüsts Karriere ist nicht ohne Brüche verlaufen. 2010 war er als CDU-Generalsekretär zurückgetreten, weil die Landes-CDU Sponsoren gegen Geld Einzelgespräche mit dem damaligen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers angeboten hatte. „Die Kritik hat mich wachsen lassen“, sagt Wüst heute.

Seit 2017 Landesminister

Laschet hatte ihn 2017 in sein Kabinett geholt. Wüst dankt dem 60-Jährigen persönlich. Vor allem für diesen Leitsatz: Zuhören, Entscheiden Handeln. Das sei Laschet. Der Aachener wirkt in diesem Moment so berührt wie Wüst. Der eine geht, der andere kommt.

Laschet hat nach seiner gescheiterten Kanzlerkandidatur sein Versprechen eingelöst und trotzdem sein Amt als NRW-Regierungschef aufgegeben und in NRW den Generationenwechsel eingeleitet. In der Bundes-CDU rufen viele noch danach. Laschet wird auch den CDU-Parteivorsitz abgeben. Doch hier gestaltet sich der Wechsel komplizierter als in Düsseldorf.

Wüst dankt noch jemandem in seiner Rede. Seiner Ehefrau Katharina und der gemeinsamen sieben Monate alten Tochter Philippa, „auch wenn sie noch sehr klein ist“. Sie habe seinen Blick auf die Welt noch einmal verändert. Philippa sei seine „größte Glücksquelle“ und Motivation, jeden Tag noch etwas besser machen zu wollen.