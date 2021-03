Generalsekretär Ziemiak: Nach Ostern Klarheit über Kanzler-Kandidaten der Union

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Union wird nach Angaben von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak wie geplant zwischen Ostern und Pfingsten über die Kanzlerkandidatur entscheiden.

Entsprechend äußerte sich Ziemiak in einem Interview mit ntv.

Im ARD-„Morgenmagazin“ sagte er ebenfalls: „Über die Frage der Kanzlerkandidatur beraten wir nach der Osterpause“.

Anzeige

In der Corona-Politik warb Ziemiak um Einigkeit in der Union: Es gehe darum, was man gemeinsam besser machen könne und nicht darum, die Verantwortung bei Einzelnen abzuladen: „Auch nicht bei (Wirtschaftsminister) Peter Altmaier und auch nicht bei (Gesundheitsminister) Jens Spahn“.

Anzeige

Viele Menschen seien bedrückt durch die Folgen der Corona-Bekämpfung. Beim Testen und Impfen müsse man jetzt Gas geben, sagte Ziemiak.