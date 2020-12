Generaldebatte in Zitaten: Merkels Appell und die Erwiderung der Opposition

Anzeige

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel wirkt an diesem Morgen beinah ungeduldig. In ungewohnter Eindringlichkeit wendet sie sich während der Generaldebatte an die Bundestagsabgeordneten. Merkel gibt klar zu erkennen, dass ihr die bisher ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht ausreichen.

“Die Zahl der Kontakte ist zu hoch, die Reduktion ist nicht ausreichend”, sagt sie und plädiert für einen harten Lockdown ab dem 24. Dezember. Man müsse nun auf die Wissenschaft, etwa die Empfehlungen der Leopoldina, hören. “Ich kann nur sagen: Nehmen wir das ernst.” Zudem spricht sie sich dafür aus, die Ferien bereits am 16. Dezember beginnen zu lassen, um Kontakte vor Weihnachten zu reduzieren. Die Kanzlerin verweist auf den historischen Charakter der gegenwärtigen Lage: “Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese drei Tage noch irgendeine Lösung zu finden?”

Merkel warnt ihre Zuhörer in dramatischen, flehentlichen Worten vor dem womöglich todbringenden Risiko weihnachtlicher Geselligkeit. “Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben.” Zu viele Tote seien jetzt schon zu beklagen. Das Gedenken an die Corona-Opfer komme etwas zu kurz. Alle nicht notwendigen Kontakte müssten reduziert werden, so hart das sei. Das täte ihr im Herzen leid, sagt Merkel, aber der Preis einer Todeszahl von 590 Menschen am Tag sei nicht akzeptabel. “Wir müssen uns noch einmal anstrengen.”

Berlin GER, Berlin, 09.12.20, Generaldebatte zum Bundeshaushalt Alice Weidel - AfD

AfD - “Merkel ist die beste Kanzlerin, die Grüne und Linke je hatten”

Grundsätzliche Kritik an den Corona Maßnahmen äußert zuvor AfD-Fraktionschefin Alice Weidel. Sie kritisiert die Corona-Regeln als übergriffig und nutzt ihre Redezeit für eine generelle Abrechnung mit der Regierung Merkel. “In der Tat, Frau Merkel, Sie sind die beste Kanzlerin, die Grüne und Linke je hatten.” Die Wahrheit sei dem Menschen zumutbar, zitiert sie die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann und erntet Buhrufe. “Zur Wahrheit gehört aber auch: Dieses Land kann Sie und ihre Politik nicht mehr lange aushalten.”

FDP: “Berechenbarkeit staatlichen Handelns sinkt”

Dass die Reduzierung von Kontakten notwendig ist, dem stimmt hingegen Christian Lindner (FDP) zu. “Der Umgang mit Corona ist auch der Ausdruck einer sittlichen Reife eines jeden Einzelnen.” Lindner kritisiert, dass der Sommer nicht genutzt worden sei, um die jetzige Situation zu verhindern: “Die Halbwertszeit der Ankündigungen, Erklärungen und Verhaltensregeln wird immer kürzer und damit wird auch die wichtigste Ressource in dieser Krise immer knapper, nämlich die Berechenbarkeit staatlichen Handelns.” Er findet: “Die fortwährende Korrektur der Korrektur wirft Fragen nach der wissenschaftlichen Evidenz aller Maßnahmen auf.”

09.12.2020, Berlin: Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, spricht während der Generaldebatte zum Bundeshaushalt im Bundestag.

Linke: “Wie sollen sich die Corona-Helden fühlen?”

09.12.2020, Berlin: Amira Mohamed Ali, Fraktionsvorsitzende von Die Linke im Bundestag, spricht während der Generaldebatte zum Bundeshaushalt im Bundestag.

Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali fragt: “Wo ist das Geld in diesem Haushalt für die Länder, damit das geschehen kann, was wirklich notwendig ist, nämlich mehr Personal in den Kontrollbehörden einzusetzen?” Das passiere nicht und sei typisch für das Handeln dieser Bundesregierung. Sie knicke selbst in der Corona-Krise vor einer starken Lobby ein. Im Einzelhandel seien die Einkommen während der Krise sogar gesunken. “Was meinen Sie, Kollegen und Kolleginnen von Union und SPD, wie sich diese Corona-Helden, die hier von Ihnen vor einem halben Jahr noch beklatscht worden sind, wie sie sich heute von Ihnen behandelt fühlen?”

Grüne: “Bund muss auch in den Schulen unterstützen”

09.12.2020, Berlin: Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, spricht während der Generaldebatte zum Bundeshaushalt im Bundestag.

Grünen-Chefin Annalena Baerbock gibt zu, die Krise zerre an den Nerven aller. “Statt sich ständig an Egoisten abzuarbeiten, sollten wir den Millionen Menschen in diesem Land Respekt zollen, die solidarisch sind.” Wie bisher könne es nicht weitergehen. “Wir können durch diese Pandemie nicht weiter mit einem Zwei-Wochen-Rhythmus-Bekämpfungssystem kommen.” Sie fordert einen klaren Stufenplan und sieht beim Thema Schule trotz Föderalismus auch die Bundesregierung in der Pflicht - “weil man Unternehmen mit Geld retten kann, aber Kinder nicht”.