Genehmigungen für Rüstungsexporte im ersten Halbjahr fast halbiert

Türkei erhält so viele deutsche Kriegswaffen wie kein anderes Land

Ob Einmarsch in Syrien oder Waffenlieferungen an Libyen: Die Bundesregierung sieht das Handeln der Türkei in regionalen Konflikten kritisch. Trotzdem machen Waffenlieferungen an den Nato-Partner mehr als ein Drittel der gesamten deutschen Kriegswaffenexporte aus - zumindest im vergangenen Jahr. Es gibt zwar einen Rüstungsexportstopp, doch der hilft kaum.