Geiselnahme in US-Synagoge: Zwei weitere Festnahmen in England

Manchester. Britische Ermittler haben im Zusammenhang mit der Geiselnahme in einer Synagoge im US-Bundesstaat Texas zwei Männer festgenommen. „Sie bleiben zur Befragung in Gewahrsam“, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Zugriff sei am Morgen in Manchester und Birmingham erfolgt. Zwei Teenager, die im Zusammenhang mit dem Fall in Manchester festgenommen worden waren, sind mittlerweile ohne Anklage wieder auf freiem Fuß.

Brite nimmt vier Geiseln in Synagoge

Ein 44 Jahre alter Brite hatte am Samstag in der Synagoge in Colleyville nahe Dallas vier Menschen als Geiseln genommen. Die Festgehaltenen blieben unverletzt. Der Täter kam beim Einsatz der Bundespolizei FBI ums Leben.

Die britische Polizei betonte, sie arbeite eng mit den US-Behörden zusammen. Zugleich rief sie dazu auf, Verdächtige zu melden. „Es wird keine Leben zerstören, aber es könnte sie retten“, hieß es in der Mitteilung. Die Unterstützung der Öffentlichkeit sei von zentraler Bedeutung.