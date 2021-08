Schulze gegen Klimaschutzministerium: „Vorschlag nicht zu Ende gedacht”

Anzeige

Berlin. Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat sich gegen den Vorschlag der Grünen für ein Klimaschutzministerium mit Vetorecht bei allen Gesetzesvorhaben ausgesprochen.

„Ich habe den Eindruck, dieser Vorschlag ist nicht zu Ende gedacht“, sagte die SPD-Politikerin der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Montag). „Ein so genanntes Klimaschutzministerium müsste Zuständigkeiten des Bauministeriums, des Wirtschaftsministeriums, des Verkehrsministeriums, des Wissenschaftsministeriums und desAgrarministeriums umfassen.“

Schulze sprach sich stattdessen dafür aus, etwa den Energiebereich aus dem Wirtschafts- ins Umweltministerium zu holen.

Klimaschutz soll Chefsache werden

Sie forderte zudem, Klimaschutz zur Chefsache im Kanzleramt zumachen. „Entscheidend ist aus meiner Sicht, dass diese zentrale Zukunftsaufgabe künftig aus dem Kanzleramt heraus gesteuert wird. Wirksame Klimaschutzpolitik bemisst sich daran, was man durchsetzt. Nicht daran, was man verhindert.“

Zudem forderte sie eine Grundgesetzänderung, um den Bund beim Schutz Deutschlands vor den Folgen des Klimawandels einbinden zu können. “Die Anpassung an Hochwasser und Dürre wird uns in den nächsten Jahren weiter begleiten”, sagte die SPD-Politikerin der Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Montag). “Bisher sind dafür die Länder und Kommunen zuständig. Ich plädiere für eine Finanzierung gemeinsam mit dem Bund, weil wir uns dauerhaft auf häufigere Extremwetterereignisse vorbereiten müssen.”

Sie erläuterte weiter: “Es gibt bereits die Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz” - ich möchte daraus eine Gemeinschaftsaufgabe “Ländliche Räume und Klimaanpassung” machen und dafür eine Grundgesetzänderung erreichen.”

Mit Blick auf den Bericht des Weltklimarats sagte Schulze: “Der Bericht macht außerdem unmissverständlich klar, dass wir uns auf immer mehr Extremwetterereignisse auch in Deutschland einstellen müssen. Die gehen nicht mehr weg, denn wir können den bereits erfolgten Klimawandel nicht zurückdrehen. Wir können die Erderhitzung aber verlangsamen.”

„Keinen Zweife am menschengemachten Klimawandel”

Weiter sagte Schulze. “Es gibt keinen Zweifel mehr am menschengemachten Klimawandel. Die Beweislage ist erdrückend”, sagte Schulze der Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Montag). Der Bericht mache außerdem unmissverständlich klar, dass sich auch Deutschland auf immer mehr Extremwetterereignisse einstellen muss.

“Die gehen nicht mehr weg, denn wir können den bereits erfolgten Klimawandel nicht zurückdrehen. Wir können die Erderhitzung aber verlangsamen”, sagte die SP-Politikerin. Der Weltklimarat veröffentlicht am Montagvormittag seine aktuellsten Erkenntnisse zum Klimawandel. In Report geht es um die Auswirkungen der Erderwärmung auf die verschiedenen Regionen der Erde. Bewertet werden die Meeresspiegel, Gletscher und Eisschilde sowie extreme Wetterverhältnisse. Mehr als 230 Forscherinnen und Forscher aus 66 Ländern haben an dem Bericht mitgewirkt.

“In den kommenden zehn Jahren entscheidet sich, ob wir es schaffen werden, die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen”, sagte Schulze. Immerhin habe sich einiges getan. Noch vor wenigen Jahren sei die Welt auf einem Kurs in Richtung 3,5 Grad gewesen. Mittlerweile steuerten viele Staaten um und begönnen mit der Absenkung des Treibhausgasausstoßes.

“Das bringt uns mittlerweile Richtung 2,4 Grad”, sagte die deutsche Umweltministerin. Bei der nächsten Klimakonferenz im November werde es darauf ankommen, viele Länder für einen gemeinsamen Klimaschutz an Bord zu holen. Spätestens 2050 müsse die Menschheit klimaneutral leben.