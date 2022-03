Russland spricht sich für Dialog zu Atom-Sicherheit in der Ukraine aus

Auf diesem von der ukrainischen Nationalen Kernenergieerzeugungsgesellschaft Energoatom zur Verfügung gestellten Handout-Foto ist ein Feuer im Kernkraftwerk Saporischschja zu sehen. Nach der Einnahme des Atomkraftwerkes nahe der Großstadt Saporischschja durch russische Truppen war in der Nacht zu Freitag auf dem Gelände ein Brand ausgebrochen, laut ukrainischem Innenministerium im Gebäude eines Trainingskomplexes. Ein nach Kämpfen ausgebrochenes Feuer an Europas größtem Kernkraftwerk in der Ukraine schürt die Furcht vor einer atomaren Katastrophe infolge des russischen Angriffskriegs. © Quelle: Uncredited/Pressedienst der nati