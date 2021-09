GDL-Chef Weselsky attackiert konkurrierende Gewerkschaft EVG

Anzeige

Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL Claus Weselsky hat die konkurrierende Eisenbahner­gewerkschaft EVG angegriffen. Das zeigt ein Video-Statement, das die GDL am Samstag auf Youtube veröffentlichte. Die GDL befindet sich derzeit in einem Streik, der am Dienstagmorgen enden soll.

„In den letzten 14 Monate sind die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner erwacht“, sagte Weselsky. Sie hätten festzustellen, wo die bessere Interessenvertretung und wer die bessere Gewerkschaft sei.

Weselsky setzt auf Mitgliederzahl

Der GDL-Chef ging auf die Zahl der Mitglieder ein. Sie liege mittlerweile bei 38.000. Für die Gewerkschaft ist die Größe wichtig: Seit der Einführung des Tarifeinheitsgesetzes (TEG) gilt die Regel „Ein Betrieb – ein Tarifvertrag“. Dadurch soll nur noch der Tarifvertrag mit der größeren Gewerkschaft zur Anwendung kommen.

„Hier haben wir entschieden, deutsche Gerichte entscheiden zu lassen und zum Schluss festzustellen, wer tatsächlich mehr Mitglieder in den Betrieben hat“, sagte Weselsky. Das werde ein Tag, den sich weder die Arbeitgeberseite, noch die EVG herbeiwünsche. „Wenn die tatsächlichen Mitgliederzahlen auf den Tisch kommen, wird die Wahrheit offensichtlich“, sagte der GDL-Chef. Die Wahrheit sei, dass die GDL heute schon in den Eisenbahnen-Verkehrsunternehmen in fast allen Betrieben die Mehrheit habe.

Mit Blick auf den aktuellen Streik bei der Bahn bedankte sich Weselsky bei den Teilnehmern. Sie stünden unter dem Druck von Arbeitgebern und unter dem Druck von EVG Mitgliedern, „die einfach nicht wahrhaben wollen, dass freie Menschen freie Entscheidungen fällen.“

„Ich rufe euch alle auf, versteckt euch nicht mehr“, sagte Weselsky. „Wir werden in der Mehrheit sein, wir werden gemeinsam die Erfolge feiern.“ Weselsky fügte hinzu: „Wir müssen und wir wollen die Mehrheit sein und wir werden auch die bessere Interessenvertretung sein. Das versprechen wir euch.“

EVG-Chef: GDL vertritt geringen Teil

Der Chef der konkurrierenden Gewerkschaft EVG, Klaus-Dieter Hommel, sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Tatsache ist, dass die GDL nur einen sehr geringen Teil von DB-Beschäftigten vertritt. Unter dem Geltungsbereich des Tarifeinheitsgesetzes verhandelt die GDL für bundesweit 16 Betriebe – nicht mehr und nicht weniger. Es wäre an der Zeit, endlich verlässliche Angaben zu den Mitgliedsdaten offenzulegen.“

„Wir sind als EVG immer gesprächsbereit – aber derzeit sehen wir keine Basis für einen gemeinsame Lösung des Konfliktes. Für die Zukunft ist es aber notwendig, dass beide Gewerkschaften zusammenarbeiten“, sagte Hommel.

Die Deutsche Bahn war gegen den Streik juristisch vorgegangen. Am Freitag scheiterte sie jedoch auch in zweiter Instanz der Arbeitsgerichte. „Nunmehr steht eindeutig und gerichtlich belegt fest, dass die GDL rechtmäßigen Arbeitskampf durchführt“, sagte Weselsky.