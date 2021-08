„Stoppt Braunkohle“: 2.500 Menschen demonstrieren am Tagebau Garzweiler

Anzeige

Erkelenz. Etwa 2.500 Menschen haben am Samstag am Tagebau Garzweiler für einen schnelleren Ausstieg aus der Braunkohleförderung demonstriert. Bei der ersten größeren Protestaktion an dem Ort seit zwei Jahren verbanden sie mit einer Menschenkette die vier Kilometer voneinander entfernten Tagebaudörfer Lützerath und Keyenberg. Damit sollte zugleich die Abbaugrenze gezeigt werden, mit der die Ziele des Pariser Klimaabkommens eingehalten werden könnten.

Zahlreiche Demonstranten trugen Transparente wie „Stoppt Braunkohle“ oder gelbe Kreuze, die den Verbleib am Ort symbolisieren. Viele waren mit Fahrrädern unterwegs. Lützerath soll als erstes für den Kohleabbau verschwinden. Ob die Dörfer Keyenberg, Kuckum, Ober- und Unterwestrich und Berverath noch weichen müssen, soll bis Ende 2026 entschieden werden.

Umweltschützer fordern schnelleren Kohleausstieg

Bei einer Kundgebung forderten Vertreter der Umweltschutzorganisationen Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Greenpeace sowie Anwohner einen erheblich schnelleren Ausstieg aus der Kohleverstromung, um das Klima zu schützen.

„Wenn wir jetzt hier die Chance verpassen, dann werden wir dafür bitter bezahlen“, erklärte eine Sprecherin des BUND. Für Greenpeace verlangte deren Energie-Experte Bastian Neuwirth, die „schmutzigen Kohlemeiler“ müssten schneller vom Netz. Hier entscheide sich, ob Deutschland seine Verpflichtung aus den Pariser Klimazielen einhalte.

Polizei: Kohle-Proteste blieben friedlich

Die Polizei sprach am Nachmittag von einem “kraftvollen, friedlichen Protest”. Die Menschenkette schlängelte sich, unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen, durch grüne Wiesen, an Grünland und weidenden Kühen vorbei. Zahlreiche Demonstranten trugen Transparente wie “Stoppt Braunkohle” oder gelbe Kreuze, die den Verbleib am Ort symbolisieren. Viele waren mit Fahrrädern unterwegs.

Lützerath soll als nächstes Dorf für den Kohleabbau verschwinden. Ob die zur Stadt Erkelenz gehörenden Dörfer Keyenberg, Kuckum, Ober- und Unterwestrich und Berverath noch weichen müssen, soll bis Ende 2026 entschieden werden. Der Kohleabbau im Rheinischen Revier soll nach der Entscheidung von Bundesregierung und Bundestag bis spätestens 2038 beendet sein.

NRW-Ministerpräsident Laschet in der Kritik

Immer wieder wurde Armin Laschet, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und Unions-Kanzlerkandidat, für die Klimapolitik verantwortlich gemacht. Nach der Leitentscheidung der NRW-Landesregierung soll der Kohleabbau im Rheinischen Revier bis spätestens 2038 beendet sein.

In den vergangenen Woche hatten zehntausend Wissenschaftler sofortige Veränderungen gefordert, um die Klimakrise abzumildern. Zwei Jahre zuvor hatten die Wissenschaftler bereits einen weltweiten „Klima-Notfall“ erklärt.